儒鴻11月業績創高後壓回 惟Q4營收估創歷史紀錄

成衣大廠儒鴻 (1476)11 月業績在 10 月業績創高後壓回，以單月 23 億元較上月下滑 14.9%，年減 3.67%，預估第四季業績可望挑戰 73 億元，刷新歷史紀錄。在營收公告之後，美系外資出具報告看多儒鴻業績表現，在優異的研發與垂直整合能力之下，明年新產能與新客戶效益發揮，營收將突破 320 億元，EPS 18.73 元，雙創歷史新高。



儒鴻上週股價跌幅超過 15%，主要是部分外資券商發佈看空報告。不過，儒鴻對後市展望維持先前審慎樂觀的看法，訂單能見度到明年第二季，優異的競爭力博得另一派法人力挺。



該公司 11 月業績雖較 10 月份的新高紀錄回檔，但 12 月業績預估維持穩健格局，第四季營收預估逾 73 億元，可望刷新歷史紀錄。累計前 11 月業績 250 億元，今年營收估 278 億元創高。