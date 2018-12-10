林園石化區昨停電 台廠產線已陸續復工

台電供應高雄林園石化工業區的 1 條特高壓線路，昨 (10) 日下午發生故障，使工業區內台廠產線全面停擺，目前石化廠已陸續復工，包括信昌化 (4725-TW)、國際中橡 (2104-TW)、南帝 (2108-TW) 與和益 (1709-TW) 等，均表示對營運無重大影響。

台電在昨日約 1 時 25 分時，因林園一次變電所 69KV 匯流排事故，引起保護電驛動作，造成高雄市林園、大寮、小港等區共 3 萬 1588 戶停電，昨日下午 3 時恢復林園區石化廠用電，並於 3 時 26 分全面恢復供電。

據悉，林園石化園區內共有包含信昌化、東聯 (1710-TW)、國際中橡、南帝、亞聚 (1308-TW)、台達化 (1309-TW)、台苯 (1310-TW)、和益、榮化 (1704-TW) 與科思創等 10 家石化廠受影響，而台塑 (1301-TW) 與聯成 (1313-TW) 位於林園的廠區，則因使用不同電壓的供電系統，生產不受影響。

對於昨日發生的特高壓線路故障事件，信昌化表示，昨日下午 1 時 27 分全廠停車，經台電搶修後，於下午 2 點 20 分恢復供電，下午 8 點 30 分恢復蒸汽供應，在逐步檢查設備、升溫並陸續開車後，已於今日上午 6 點 10 分全面恢復進料運轉。此次因台電線路故障造成供電中斷，廠內重啟耗能成本略為增加，但對業務與銷售並無重大影響。

國際中橡則是持股 100% 子公司林園先進材料，其廠區位於林園石化園區，國際中橡表示，昨日下午林園石化工業區大停電，林園先進也受波及，全廠停車，後經台電搶修恢復供電，林園先進逐步檢查設備並陸續復車，已於昨日晚間恢復正常運轉，對公司財務與業務並無重大影響。

南帝化工方面，則因台電跳電導致設備故障，造成氨氣外洩，且未於 1 小時內通報環保局，遭到環保局開罰 10 萬元。對此，南帝表示，經消防隊協助已將外洩控制，目前正積極搶修設備，盼能儘早恢復運轉，此次設備故障對公司財務與業務無重大影響。

和益化工則說，由於公司位於林園廠區正處於年度歲修中，因此並未造成重大業務或財務損失。