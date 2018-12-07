大東跨足成品布市場 越南增設染整產能 明年本業拼轉盈

大東紡織 (1441) 跨入高毛利的成品布市場，並在越南新增染整與後加工產能，競爭力提升，年底成品布月產能預計將達 500 噸，明年第三季上看 800 噸。該公司目前 15% 業績來自布品，毛利率達 15-20%，將是明年本業力拼轉盈的關鍵。此外，有鑒於追求成衣的舒適性，大東指出，運動品牌廠商在製衣過程逐漸加入短纖原料，成衣大廠包括儒鴻 (1476)、遠東新(1402) 等尋求與短纖業者的合作，大東為其中之一，在其越南產能陸續開出之後，大東提供紗線的數量漸增，將增添明年營運成長的動能。



大東今年前三季獲利 10.6 億元，EPS 13.69 元，主因為第二季出售台中土地與建物貢獻 11 億元利益所致。但本業持續虧損，第三季每股虧損 0.8 元，本業前三季累計虧損 1.6 億元。



目前該公司在中壢還有廠區，主要是研發與生產高階產品，不過短期內沒有處分的打算。



該公司週五 (7 日) 召開法說會，總經理陳建州表示，目前主要業務紗線，占比 85%，雖有一段時期的容景，但近年因印度低檔紗競爭，加上原料上漲，近年業績衰退，毛利率下滑。



目前越南兩座廠房積極調整，逐漸從棉紗轉往混紡紗、工業用紗等利基領域，二廠今年已經調整完畢，一廠預計明年首季完成，利潤率可望逐漸改善。他指出，包括儒鴻、遠東新等大廠，過去沒有短纖產能，在國際運動品牌逐漸要求衣服的舒適性之後，搭配短纖的製程逐漸增加，因此找上大東等短纖廠搭配，也讓大東的紗線業務有增加動能的機會。



目前大東台灣廠紗線月產能約 450 噸，主要用在竹節紗與工業用紗領域，越南廠的月產能約 900-1 千噸，用在功能性混紡紗與彈性紗。胚布月產能台灣有 840 噸，越南 1,500 噸。



至於染整及後加工方面，台灣廠的月產能約 150 萬碼，同時在越南也建置染整廠，目前約有 1/3 產能已開出，預計年底設備全數到位，產能可達 500 噸，明年第三季上探 800 噸。