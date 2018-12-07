國巨11月營收月減近15% 持續調節經銷商進貨控庫存

被動元件第四季業績持續受到中美貿易戰影響，國巨 (2327) 單月營收已連續兩個月下滑，11 月營收 53.78 億元，降至今年 4 月以後新低，單月營收較去年同期增加 64.6%，較上月減少 14.8%；累計 1-11 月合併營收 726.30 億元， 較去年同期增加 151.3%。國巨表示，11 月營收較上月減少，除了產業傳統淡季外，中美貿易爭端持續緊繃，導致大中華區客戶持續觀望或減少需求，另公司繼續調節經銷商進貨，以協助其做好健康庫存管理及調整客戶服務模式。



展望未來，國巨提到，將持續優化產品組合、提升公司國際競爭力的策略仍不變，公司將兢兢業業保持營運成長動能，對全球景氣及產業前景審慎應對。