國泰金發展數據中心 智能投資平台10月底上線 卡位FinTech

台北金融科技展 (FinTech Taipei 2018) 於今 (7) 日登場，國泰金 (2882) 旗下設有數位暨數據發展中心，整合集團資源提供創新體驗及服務，致力成為亞洲數位生態圈及金融科技領頭羊，旗下全球投資、產品及智能演算技術專業的國泰智能投資平台於今年 10 月底正式上線。甫於 10 月上線國泰智能投資平台結合香港新創公司 Quantifeed 打造智能演算技術，並透過大數據與世界級專業投資團隊提供預測未來市場機制，以人機協同為理念，有理性、紀律、目標地提供客戶「科學理財」服務。



國泰金推出的智能客服阿發 Chatbot 即是使用新一代辨識能力更精準的 NLU(人工智慧語意辨識系統) 技術的對話機器人，加上 Chatflow(流程設計)AI 智能技術，進一步串聯後端系統 API，可立即輕鬆完成壽險保單或信用卡多項即時服務。



國泰結合 AR(擴增實境) 技術打造一款互動遊戲串聯多項數位服務，例如︰國壽推出 Cathay Walker 計畫，更搭配外溢保單產品，國泰產首創運用 VR(虛擬實境) 技術結合產險核心職能 - 損害防阻，打造一款 VR 危險感知模擬遊戲，建立機車騎士事前預防觀念。