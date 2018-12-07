〈台北金融科技開展〉首度展現Fintech成果 台灣坐擁五大優勢 盼成國際平台

「Fintech Taipei 2018 台北金融科技展」今、明兩天在世貿一館開展，金管會主委顧立雄表示，臺灣首次舉行如此盛大的金融科技展，不僅讓臺灣可以向國際展現金融科技創新的成果，台灣的科技人才豐沛等五大優勢，有助於科技創新，也期許此展覽能成為國際平台，加速台灣產業創新。

顧立雄表示，數位化與智慧化已是全球科技創新的主軸，先進國家競相投入資源，都是希望能利用跨領域的研發及應用，來因應社會經濟結構轉變，例如，人口老化、少子化、經濟成長趨緩、環境保護等趨勢，所帶來的各項挑戰。

顧立雄指出，科技創業需要人才、資金、技術、法規、市場等多面向的支持。台灣的科技人才豐沛，電信基礎建設完善，金融產業成熟，法規及消費者保護健全，更重要的是，政府擁抱創新、勇於創新的態度，這些都是有利於科技創新的關鍵。

顧立雄進一步強調，行政院今 (2018) 年通過的「金融發展行動方案」，將金融科技列為重要策略之一。台灣是全球最早設立金融監理沙盒的少數幾個國家，同時也成立金融科技創新園區，來提供支援體系，協助新創業者從事研發。這些政策是為了提供創新產業所需要的養分，對於形塑臺灣金融科技的生態圈，已展現正面的效果。

顧立雄說，過去一年多來所累積的經驗、蓄積的能量，讓國內的金融業者及新創業者個個摩拳擦掌，準備大展身手，相信「台北金融科技展」這個舞臺，可以帶動創意，開拓新的市場及商機。

顧立雄表示，台灣首次舉行如此盛大的金融科技展，除我國的金融機構及新創業者外，還邀請到來自澳洲、美國、香港、瑞士、加拿大、新加坡、波蘭、荷蘭等多國的業者參展，代表臺灣的金融科技發展，不但跨領域，也是擁抱國際的。

顧立雄也期許，Fintech Taipei 展覽能成為一個國際平臺，提供有關金融科技創新的媒合、交流，為臺灣引進更多的資源及經驗，加速產業創新。

此次展覽相當國際化，除了匯集美國、澳洲、英國、波蘭等 11 個國家共 200 家產官學研機構，超過 80 家國際團隊共同參展外，包括 Bank 4.0 作者 - 金融創新教父 Brett King、英國 CMA 的開放銀行業務領導人 Bill Roberts 等金融科技界的重量級大師，都來台從產業創新、技術創新與法規創新，分享目前金融科技的國際趨勢與未來前瞻，讓此展覽成為 FinTech 跨國交流、合作與創新的新典範。