勞動基金10月收益正轉負 單月損失高達1227億元

受 10 月全球股市動盪影響，截至 10 月底，勞動基金整體投資收益為 - 174.6 億元，因上月累計收益仍有 1052.6 億元，等於 10 月單月損失高達 1227 億元，但 11 月整體狀況逐步回穩，收益也已轉正。

勞動基金運用局表示，10 月受美中貿易戰持續發酵、地緣政治風險升高、歐元區經濟成長陷入停滯，及部分大型企業財報不佳等因素影響，MSCI 全球、亞太、新興市場、台股指數及巴克萊全球綜合債券指數，10 月份表現分別為 - 7.94%、-10.26%、-8.91%、-10.94% 及 - 1.09%，累計今年表現分別為 - 3.96%、-15.23%、-16.40%、-7.90% 及 -3.46%。

勞金局表示，勞動基金短期績效也受衝擊。新、舊制勞退基金收益率分別為 - 0.72% 和 - 0.23%、勞工保險基金為 - 0.53%，就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金則小幅上升，收益率分別為 2.06%、 0.78% 與 1.71%。另受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為 3,136 億元，收益數為 - 23.3 億元，收益率為 - 0.78%。

展望未來，勞金局指出，受美元升息、新興經濟體成長走緩，以及貿易衝突等因素影響，出口增速會因此受到影響逐漸平緩，後續將觀察美國聯準會升息速度，掌握美國與各國的貿易談判進度，以及其對投資與製造業產生的影響，穩健勞動基金長期收益。