志超與統盟今日停牌 或與處分資產和購併有關

PCB 業者志超 (8213) 與統盟 (5480) 因有重大訊息要宣布，今日暫停交易，主要與處分資產或購併案有關；而其實志超本身已經持有統盟過半股權，另外關於志超要處分旗下蘇州廠區的消息，也早傳得沸沸揚揚。志超本身是本土的光電與 NB 用 PCB 大廠，近年來透過購併持續壯大，包括收購統盟 50.21% 股群、祥裕的廣東中山祥豐廠，以及台灣日立化成高雄 PCB 廠等，目前單月總產能已經達到 900 萬平方尺。



而兩家公司今日停牌，與處分資產和購併有關，志超是否進一步百分百收購統盟，或是有新購併對象，也或是透過統盟進行購併，都是市場討論的焦點，此外，先前市場也多次傳出，志超會出售旗下蘇州廠區的消息。