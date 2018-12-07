日盛金旗下日盛證APP二部曲 行動版「移動鎖利功能」亮相

金融科技 (FinTech) 發達，各家券商在電子平台下功夫，日盛金 (5820) 旗下日盛證發表「日盛 SMART」APP 行動版「移動鎖利功能」，日盛證總經理黃進明指出，所開發 APP 功能從個股推薦、透過鎖利功能完成一次解決方案，接下來將與政大合作，開發合理價位計算功能。黃進明說，行動平台結合 FinTech 已是券商決戰場，日盛證成立滿 57 年，即將邁入一甲子老字號券商，不僅力拚創新，未來將持續開發獨家功能軟體，爭取年輕世代認同為品牌注入年輕元素。



日盛證在電子業務成績表現突出，今年獲得證交所、櫃買中心相關競賽獎項，4 月中下旬「日盛 Online」APP 上線理財機器人「AI 理財獅」上線，提供「股票健診」等五大面向功能，協助投資人汰弱擇強，「日盛 Online」下載人次約 20 萬人。



為保持競爭力，年底更乘勝追擊發表「日盛 SMART」APP 上架行動版「移動鎖利功能」，提供投資人除了可預約設定「證券／期貨／選擇權」商品的「條件單」外，針對有庫存的投資人還可搭配獨家開發「移動鎖利功能」，只要自行設定停利百分比，並啟動洗價，系統即會自動進行洗價，鎖住行情新高點後的波段停利點。