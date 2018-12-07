貴金屬盤後─中美衝突升高 股市重挫 黃金收高1美元

黃金期貨週四上漲，美元轉弱及股市重挫，使得黃金獲得部份避險買盤。

分析師說，黃金若會大幅上漲，應該就是現在，因為股市下跌，殖利率下降，美元亦疲弱，投資人持續規避風險。

但黃金今日僅小幅上揚，投資人等待週五美國將公布的就業報告，研判聯準會 (Fed) 的升息速度。

2 月黃金上漲 1 美元，或近 0.1%，收於每盎司 1243.60 美元，盤中高點為 1249.90 美元。

3 月白銀下跌 7.3 美分，或 0.5%，至每盎司 14.509 美元。

美元指數下跌 0.4%，本週下跌 0.6%。美元轉弱使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更具有吸引力，價格因而上漲。

美國股市週四重挫，CME 交易所一度暫停交易。中國華為公司一名主管遭到逮捕，重燃了貿易緊張。本週稍早，貿易緊張拖累股市創 10 月初以來最大單日跌幅。

分析師說，通常在風險性資產下跌時，黃金亦受到壓力。但黃金觸底較快，隨後反彈，與風險性資產呈現反向關係。長期而言，這種關係尤其明顯。

擔憂美國經濟衰退，及部份美國債券殖利率曲線反轉，使得美元受到壓力。黃金則自 8 月中所創 19 個月低點，反彈約 5%。

11 月，全球股市持續動盪，黃金因而獲得部份避險買盤。

週五，美國將公布 11 月就業報告，為市場焦點，亦為聯準會 (Fed) 於 12 月 18 至 19 日舉行政策會議前，最關鍵的經濟報告。

投資人仍將根據經濟數據，研判 Fed 是否持續升息。

分析師說，預期明年貴金屬將能上漲，因 Fed 升息結束，美元可能貶值。

3 月鈀金下跌 3.6% 至每盎司 1141.90 美元，結束了創新收盤高點的漲勢。

1 月白金下跌近 1.6% 至每盎司 789.60 美元，3 月銅下跌 1.1% 至每磅 2.743 美元。