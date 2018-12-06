貴金屬盤後—連2漲後獲利了結 黃金收跌4美元

週三 (5 日) 交易，黃金期貨終止連續 2 日漲勢，最終收跌，前一日因美元疲軟而收盤站上自 7 月 25 日以來最高點。

FactSet 數據顯示，2 月份交割的黃金期貨下跌 4 美元或 0.3%，收每盎司 1242.60 美元。

3 月交割的白銀期貨下跌 5.8 美分或 0.4%，收每盎司 14.582 美元。

ThinkMarkets UK 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，交易員正密切關注接下來幾天 2 大重要事件的發展，一是脫歐進展與其是否催動市場更大行動，二是週五將公布的美國非農就業數據。

「倘若脫歐表決沒有通過，這就會成為市場避險事件，黃金的價格就會走高。同樣的，如果美國非農就業數據疲弱，也只會增加金價上漲的動力。」

部分市場參與者認為，週三金價下跌是因為投資者在週二健康上漲後出售持有部位。

Oanda 交易部門主管 Stephen Innes 週三報告指出，「因為風險情緒穩定，所以黃金市場出現像獲利了結的交易。整體來說，現在是先按個暫停，等哀悼日過後市場重新開放再說。」(美股與部分利率期權市場因老布希逝世而休市，以示哀悼)

在中美同意關稅戰休兵 90 日後，市場擔心中美領導人間持續釋出的敵意，以及跡象顯示債券投資人對市場長期前景看法黯淡，這些因素合併顛覆了風險胃口。

與此同時，ICE 美元指數持平在 96.996，但本週迄今已下跌 0.3%，基本上來說，美元走強會讓美元計價的商品投資需求下降 (如黃金)，反之亦然。

其他交易

3 月鈀金上漲 0.4% 至每盎司 1184.40 美元，在創下收盤價高點紀錄後繼續上漲。根據 Kitco，現貨價格的盤中高點觸及 1258 美元，超過黃金價格。

1 月白金下跌 0.3% 至每盎司 802 美元。

3 月期銅上漲 0.5% 至每磅 2.774 美元」。