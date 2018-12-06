川普加徵關稅 意在阻止進口 反讓企業出走

川普總統的貿易戰，本是要讓製造業重返美國，結果似乎反讓美國的製造業出走國外。川普想要懲罰外國競爭對手，結果反讓其他企業大獲其利。

在 G20 高峰會上與中國國家主席習近平會晤時，川普終於踩下煞車。他同意將原定於 1 月 1 日將中國商品進口關稅調高至 25% 的計畫延後。

然而關稅的衝擊却是依舊。通用汽車說，將關閉幾家美國工廠，並裁撤逾 1 萬名員工。福特於 10 月亦做出類似的宣布。

川普調高鋼品關稅，讓通用公司每年成本增加達 10 億美元。通用因而決定搬遷工廠，重新安置員工。

這結果不能全怪川普，國會亦需負責。去年的減稅與就業法案，反而促使企業將生產移往海外。因為在某些情況下，他們付出的稅率，較在美國生產而後出口更低。

這當然不是川普的本意，但却確實發生了。由於政治糾纏不清，很難想像何時會有一個新的國會解決此一問題。

工業技術讓生產往接近客戶的地方移動，讓國際工資的差異，重要性大減。

例如，機器人的成本各處都一樣，所以企業將工廠建立在距離客戶近的地方，最為有利。

對通用與其他汽車廠而言，國外的客戶越來越多。今年第三季，通用在中國大陸售出汽車 835934 輛，在美國僅售出 694638 輛。該公司因而願意在中國大陸建立更多工廠，根據不考慮關稅。

這當然並非川普所願。他希望汽車能在美國生產，而後輸出至中國。他想讓美國再度成為製造業王國，繼而削減赤字。

糟糕的是，他的關稅却促使美國汽車廠反其道而行。無論如何，世界正在改變，那些製造業看來不想再返回美國了。