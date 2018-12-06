文．洪寶山 (理財周刊發行人)

在 G20 峰會後傳出美中貿易戰將暫時停火九十天，十二月三日台股一早開盤大漲一六二點，收復萬點大關，終場收在一○一三七點，但萬點沒站多久，十二月五日，就在前晚美股道瓊收盤暴跌近八百點，台股開低走低，再跌破萬點。

股市就是這麼驚濤駭浪，還來不及高興，馬上陷入擔心的深淵中。跌幅如此深，《彭博》整理了九大可能性，其一之最就是美中貿易戰，被認為停戰像是個模糊空洞、無法達成實質目標的協議。

對國人來說，「拚荷包」才是最重要的，九合一大選，民眾也用選票表達對執政當局的不滿，以及期待改變的心聲。這次藍營獲勝，也被國際媒體解讀為北京的勝利、華府的失敗，夾在中美間的台灣在政治、經濟動輒受到波及。

自十月初傳出美艦準備在台海軍演，台股短短六個交易日崩跌逾千點，一直在美中貿易大戰中區間震盪的台股，禁不起台海危機可能再起的考驗，一舉跌破政策宣示的萬點績效。

美中貿易戰可說是目前全球金融市場最大利空，是否如協議休兵三個月仍有待觀察，若彼此真遵守協議，到明年三月二日前將有三個月空窗期，與《理財周刊》九五二期提醒讀者的台股財報空窗期不謀而合。

新任券商公會理事長賀鳴珩看好明年會走「台灣行情」，美國升息循環可能終止、油價下跌、兩岸關係有機會緩和，台股還有四％至五％殖利率支撐，是民間閒置資金最佳去處。加上傳統年底作帳與年初紅包行情，更值得期待。

對台股而言，國際利空暫停，美中達成貿易休戰共識。而十一月敏感時刻已過，因恐懼台海危機而崩落的台股重回萬點水平。雖然市場仍充斥著技術派認為跌勢仍未滿足，以及專家認為經濟面還未好轉的分析，但選後拚荷包的民意高漲，操作統獨、同志與反核議題的政客頓失所依，兩岸情勢緩和，可望再度燃起陸客遊台的商機。執政黨為了拚連任，只有加快拚經濟腳步讓人民有感。

所以從內政來看，儘管不免受到外界干擾，執政黨還是會拚命做出成績來。因為「拚荷包」已是民意聖旨，執政黨必須推出各項政策振興經濟，讓人民有感，老百姓都賺錢、日子好過，才能獲得全民擁戴。

來源：《理財周刊》 954 期

更多精彩內容請至 《理財周刊》