明年股市表現良好？ Investec：此為「一廂情願」的看法

《彭博社》報導，11 月全球股市回升金額達 1.4 兆美元，許多市場觀察者希望明年情況將進一步好轉，天達資產管理的跨資產聯合主管 Philip Saunders 認為，大家的想法太「過於一廂情願」。

Saunders 表示，明年對交易員來說並不容易，股市有可能反彈，但情況不會全面好轉。若投資者無法承受波動，則應該在出現反彈時售出股票。他認為，美股可能會從 9 月的高峰重挫超過 25% 以上，即為進入熊市，而亞洲的情況可能會更糟。



德盛安聯資產管理公司和瑞士聯合資產管理看好亞股，認為亞股便宜的價格，有助於推動經濟復甦，MSCI 亞太指數已從今年高點下跌約 16%，與美股相比，處於便宜水平。

MSCI 亞太指數日線走勢圖

然而，Saunders 持完全相反看法，他認為，若美股經歷艱難時期，投資者也不太可能把錢移轉出美股，並投入其他市場。他並指出，在修正時期，亞股的跌幅往往會超過美股，美股和亞股基本上是在同艘船上。

不同危機時期，亞股與美股的跌幅

Saunders 指出明年有三大因素使投資者因持謹慎態度：

全球增長失去動能

雖然不會出現「徹底的經濟衰退」，但 Saunders 表示，他很難找到任何動力引擎，可以重新加速世界經濟的增長。他認為，因流動性更加緊縮，增長將進一步減速，此外，美國財政支持力道將縮減，美中貿易戰亦為隱憂之一。

美股將進一步下跌



Saunders 認為，美國經濟增長將放緩，明年企業利潤可能會達到高峰。此外，推動牛市的企業回購庫藏股計畫，明年也有可能會減少。整體而言，股票仍處於被高估情況，而科技股失去領頭能力，在科技股下跌的情況，很明顯地，美股正在修正中，只是跌幅尚待觀察。



中國政策寬鬆程度不夠



Saunders 表示，中國的貨幣政策和財政政策可能會進一步放寬，但成效可能比過去更為溫和。中國需要更多的減稅或基礎設施支出，但該國的國家債務已經很多，北京當局須留意。



他認為如果增長變得太弱，中國將重新使用資本投資的刺激計劃，儘管這不是很健康的作法，但可能是不可避免的方法之一。

在這種情況下，Saunders 建議，長期投資者應該購入一些基本面強勁的股票，而在短期無法承受波動的投資者，應想辦法在反彈出售股票。