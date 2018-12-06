隆達進入Q4傳統淡季 11月營收下滑至8.2億元 年減7.8%

步入傳統淡季，隆達 (3698)11 月合併營收為 8.2 億元，月減率 6.5%，年減率 7.8%，累計前 11 月營收為 103.4 億元，年減率 7.47%，今年在 mini LED 背光、VCSEL(垂直共振腔面射型雷射) 封裝應用於 3D 深度感測模組有初步成績，陸續交貨。隆達一系列 3D 深度感測之 VCSEL 封裝產品，可應用於包含手勢辨識、人流偵測、人臉辨識及駕駛疲勞偵測等，由於 VCSEL 元件採用之 ToF 飛行時間測距方法，具有掃瞄速度快、距離遠、效能高等優勢，不易受到環境光干擾，逐漸成為 3D 感測市場之主流趨勢，第三季已正式打入手機大廠供應鏈且已順利出貨，產品應用在 3D 人臉辨識、AR/VR 等應用。



Mini LED 主要應用背光、RGB 顯示看板，背光主要導入在 32 吋、15.6 吋面板，32 吋之 Mini LED 將背光分割為 384 個控制區域，讓面板色彩飽和度 NTSC 超過 95%，此款產品已出貨放量並應用於電競及高階繪圖顯示器。



隆達並降低微利照明鐵件製造比重，鎖定高附加價值背光領域發展，調整產品組合，第三季毛利率為 17.4%，較前一季成長 2.6 個百分點，稅後淨利倍增至 1.1 億元，每股盈餘 0.22 元，累計前三季稅後淨利 1.21 億元，年增率 34.4%，每股盈餘 0.24 元。