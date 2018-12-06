華為財務長驚傳被捕 市場憂中興事件翻版 聯亞等供應鏈全面重挫

網通設備大廠華為驚傳副董事長兼財務長孟晚舟在溫哥華遭到逮捕，因涉嫌違反美國對伊朗的貿易制裁而將被引渡到美國，網通股首當其衝，聯亞 (3081) 開盤重挫跌停，聯鈞 (3450)、光環(3234)、華星光(4979)、穩懋(3105)、全新(2455)、明泰(3380) 等全面崩跌。根據加拿大環球郵報報導，加國政府於 12 月 1 日在溫哥華逮捕中國華為財務長孟晚舟，理由是涉嫌違反美國對伊朗制裁措施，當地法院預計 12 月 7 日舉辦聽證會，而美國政府也正在交涉引渡回美。



華為是全球第一大基地台及光通訊設備供應商，根據財報資料，華為 2017 年銷售金額高達 921 億美元或 6,308 億元人民幣，而中興通訊 2017 年銷售金額僅 1,088 億元人民幣，也就是華為營運規模是中興通訊的 4.8 倍。市場認為，此可能是中興事件翻版，一旦真的受到美國政府晶片禁售制裁，預料影響性將是核彈級。



根據市場調查，華為是全球第一大設備供應商，基地台設備全球市占率約 30%～35%、光通訊設備全球市占率約 40%～45%，而中國基地台全球市場占有率約 30%～40%，光通訊全球市場占有率約 70%。華為相關台灣廠商供應鏈包括聯亞光、聯鈞、光環、華星光、全新、環宇 - KY(4991)、穩懋、明泰等。



聯亞公布 11 月營收衝上 2.32 億元創新高，月增 1.7%、年增 10.1%，已經是 7 月以來連續五個月成長；累計前 11 月營收 21.46 億元，年增 17.6%。先前聯亞就曾表示，華為在全球電信終端設備市占非常高，一旦發生與中興事件同樣的禁售事件，影響程度肯定高於中興通訊之上，將「不好估計」，果然今日開盤急殺跌停。