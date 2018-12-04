〈理財〉權證達人翻倍投資術 8大篩選條件公開

近年資本市場波動幅度大，小資族若能選對投資工具，就可為自己帶來更高的報酬率，並避開槓桿帶來的風險。在眾多衍生性金融商品之中，權證的投資金額門檻低，認購權證槓桿倍數更經常超過 3 倍以上，加上不會使投資人負債的特性，適合嘗試放大槓桿的投資人。至於該如何選權證標的便是重要功課，富邦證券整理出權證達人的 8 個篩選條件大公開。

富邦證券權日前舉辦了「權證達人翻倍投資術大公開」，其中，證達人阿遠是白手起家，在經過實戰與不斷的學習後，內化出一套屬於自己的交易模型，並利用權證擴大獲利，創造出年獲利 3 倍以上的投資績效。富邦證券資深副總吳仁傑表示，阿遠的起步也是從現股操作開始，在確定自己的投資理論能夠穩定獲利之後，才加入權證與其他的槓桿操作，而現在則是全部操作權證，並搭配選擇權與期貨做避險。

阿遠表示，他的操作以波段操作為主，只要有價差，多空都可以做。最重要的是，要買在立刻會發動的時間點，他會先找個股型態轉強的標的，再去研究權證的分點進出，看看過去二十天有沒有權證大戶布局，再去研究權證大戶過去在這檔權證是不是有獲利，籌碼研究完了，有把握才會進場。阿遠視著重在波段操作，重點是看個股有沒有轉弱，而不是絕對的短線進出。

找到了標的股之後，又該怎麼選擇權證？阿遠善用電腦程式的輔助，以他設定好的條件進行篩選，選出適合的權證，依據他實際累積出的經驗，作出的篩選條件如下：一、委買量要夠大；二、關鍵時刻抽單不要太嚴重；三、價差（%）/ 有效槓桿要小於正負 0.64；四、不隨意調整隱含波動率的優質發行商；五、流通在外張數小於 70%；六、剩餘天數，根據操作時間長短來決定，剩餘天數愈短，槓桿愈大；七、價內外 15%；八、以上條件均符合篩選出來的權證，再依未來 10 天預估報酬率由大至小排序，作為下單的選擇。

從篩選出來的權證可以發現，會有經常出現在選擇名單中的優質發行商，阿遠表示，發行商的造市非常重要，投資人一定要慎選，尤其是隱含波動率一定要穩定，像富邦證券就提出造市委買波動率不調降，投資人在購買富邦權證時，不必擔心會吃虧，在正常造市時間內，富邦發行的每檔權證，委買造市掛單量至少將維持在 100 張以上，避免投資人因造市商掛單量不足，而有賣不掉的問題。

吳仁傑則表示，權證的發行券商有造市責任，富邦證券保證不會調降隱含波動率，投資人不必擔心被券商吃豆腐，且為了活絡權證流通性，在正常造市時間內，委買造市掛單量至少將維持在 100 張以上，若是持有快到期、價值趨近於零的富邦發行權證，富邦證券將提供 0.01 元造市買單，使投資人可以賣回。

阿遠提醒所有投資人，投資最重要的是實戰經驗，不能穩定獲利之前，不要拿太多錢出來操作；不追求明牌，而是學好判斷趨勢與建立投資模型；小資族想翻身，在能穩定獲利之後，一定要使用槓桿，投資之前，先清楚遊戲規則。