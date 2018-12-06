【華冠投顧】盤後分析：依然觀望 保守以對

劉彥良 分析師

無論是什麼樣的利空，周一晚上美股重挫近 800 點，代表多方信心薄弱，而且失守所有均線技術面轉弱，所以昨天早上 7 點多我就在 Line 上告訴投資朋友，一開盤我就要出清持股，小賺小賠沒關係，面對風險升高我寧可觀望、保守以對。

台股昨天的開盤價就是全場最高點，之後一路震盪走低，技術面同樣跟進美股轉弱。風險升高下，很多人沒有選擇保守，反而是看到大跌就全力衝進去買股票或者進場攤平，結果今天通通停損反而形成助跌。

今天台股終場大跌 232 點，市場普遍認為是受到華為財務長被捕的影響，但是無論美中貿易情勢如何發展，全球經濟成長開始趨緩才是最終的結果。台股中長期均線早已形成空頭排列，技術面領先反應基本面的下滑，而反彈波的操作本來就該時時刻刻提防多頭回馬槍，所以見到美股大跌下，不管是什麼利空造成的，自然是要先出清持股以對。

正如 10 月初我也是請投資朋友先減碼甚至空手一樣，風險升高下選擇先避開總是對的。也許看對、也許看錯，但股票市場一向急跌緩漲，看對可以成功避開一大段的跌勢，看錯大不了再重新進場布局。

今天很多投資朋友在問，台股會跌到哪？前低 9400 會不會破？我認為不用預設立場，反正等技術面觸底反彈。所以接下來我會持續觀望，等待技術指標翻多再重新進場。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。