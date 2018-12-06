台股盤前─蘋概股業績不振 大盤反彈可能就此畫下句點

台北股市在包括大立光 (3008-TW)、可成 (2474-TW) 的 11 月業績表現較市場預期差之下，加上半導體族群的弱勢表現，科技類股無法在台股形成支撐的效果，證券分析師黃漢成並指出，今 (6) 日台股大盤開盤後可能無力守住月線 9841.69 點，也意味著大盤這波反彈可能就此畫下句點。

而美股休市，歐股因貿易戰恐懼、英國脫歐表決在即，跌幅逾 1%。

台北股市昨日集中市場加權股價指數開盤在 9971.98 點，也是盤中最高點，最低跌到 9895.29 點，終場以 9916.74 點作收，下跌 166.8 點或 1.65%，大盤又跌破萬點，成交值為 1139.17 億元。

就台股的走勢來看，證券分析師張陳浩指出，台股雖然上有季線走低，上檔壓力蓋頭，且大盤技術線型 KD 值在高檔近於出現死亡交叉走勢，整體來看，台股面臨的壓力不輕；而黃漢成則認為，雖然昨日美股休市，但最新的美股電子盤又出現下跌，可能迫使台股今天開低後跌破月線，也意味著台北股市本周來這一波反彈就此畫下句點。

就三大法人的進出來看，昨日三大法人全數賣超，自營商賣超 12.68 億元，投信賣超 13.24 億元，外資賣超 91.85 億元。三大法人合計賣超 117.77 億元。

就最新市場消息來看，大立光 11 月營收為 40.08 億元，月減 23.08%，創 7 個月以來新低，年減 28.57%，低於法人預期；大立光表示，目前客戶端拉貨狀況仍顯疲弱，12 月營收預期恐還將較 11 月下滑，而前 11 月營收年減 3.17%，全年恐較去年衰退。從大立光營收來看，今年 9 月 55.17 億元已是今年最高，今年前 11 月營收 467.21 億元，較去年同期衰退 3.17%，由此研判，大立光 2018 年營收，確定將較去年衰退。

而蘋果概念股可成發布 11 月營收 96.21 億，較 10 月份的 128.44 億月減 25.1％。跟去年同期比則是年減 13.3％。