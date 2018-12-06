德微11月營收小降 積極布局中高階車用二極體

二極體業者德微 (3675) 公布 2018 年 11 月合併營收為 1.34 億元，較上月略減 3.86%，與去年同期相較則成長 15.04%。累計 2018 年 1-11 月合併營收為 13.85 億元，年增 8.98%。德微進一步表示，公司計畫將深坑廠的自動化生產經驗落實到亞昕科技桃園廠，預計最遲兩年內，要將桃園廠構置成為較原深坑廠更具自動化效益的智能工廠，提高並加速推動公司進一步跨足中、高階車用二極體市場的機會。



展望明年，德微維持樂觀態度，在原先預估亞昕科技明年才將轉虧為盈，已提前至今年第三季即產生獲利，且遷廠成本於第四季亦將告一段落下，明年起公司入主亞昕科技，預期帶來的垂直整合與產能擴充之正面效益可望大幅展開，公司亦將更專注於拓展汽車電子領域之應用範圍。