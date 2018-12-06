由田11月業績站上4億元大關 表現亮眼 法人估今年每股可賺5.8元

受惠於客戶端對 AOI 光學檢測設備需求日甚，由田 (3455)11 月合併營收不單站上 4 億元大關，更達到單月歷史次高，表現明顯優於市場預期，而法人圈預期，由田今年每股獲利有機會挑戰 5.8 元，明年獲利更有望較今年繼續成長四成以上。由田 11 月營收達 4.1 億元，月增 12.95%，年增 13.81%，並為單月歷史次高，表現優於市場預期，而累計今年前 11 月合併營收達到 28.35 億元，已超越去年全年總營收，表現穩健中加溫。



展望 2019 年，由田持續布局新產業，更已經成功打入半導體領域，包括頎邦等驅動晶片封測廠等訂單已經到位，另外，在 PCB AOI、AI、顯示器前段 AOI、顯示器模組 AOI、封裝基板 AOI 等七大產品線上也有好展望，公司也透露，目前在手訂單已有約 30 億元，明年獲利彈升幅度將更為可觀。