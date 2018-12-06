【馮冠華專欄】估計恆指今天窄幅上落

12 月 6 日推介 - 中信證券（6030）

1）上日港股市況總結：受美股大跌影響，港股週三以全日低位裂口低開 515 點，其後跌幅衹輕微收窄，全日波幅也只有約 170 點，最終以 26820 點收市，下跌 441 點。大市成交按日下跌約 15% 至 792 億。滬深港通總成交則下跌約 6% 至 66 億，流向轉為淨流入，但金額只有 1.6 億。北向仍是淨流入，金額為人民幣 8.9 億。藍籌 6 升 43 跌 1 持平。



板塊方面，防守股如公用、本地電訊及內地火電表現較好。內地食品股也不俗。相反，水泥及汽車股的弱勢較為明顯。舜宇（2382）被大行看淡短期走勢，股價大跌 7.3%，為表現最差藍籌。盤中人民幣離岸價也曾走貶近 300 點子。做空方面，佔大市成交回落至 14.3% 水平。牛熊証街貨最新比例是 67:33，重貨區方面，熊証仍在 27250-27299，牛証也不變在 26350-26399。

簡評：相比美股週二的下跌，中港甚至亞太區股市的跌幅全都相對溫和。單憑債息倒掛便確定美國經濟走進衰退未免太過輕率。美股今年相對的強勢，或令基金經理提早鎖定利潤；加上程式盤的推波助瀾，美股下跌也可暫時看作自身的問題。港股昨天的下跌，也談不上恐慌，成交金額也大跌。較吸引眼球的反而是南下資金轉向至淨流入，雖然金額不大，但在跌市下轉向或有維穩作用。另外，做空比率也不升反降，沽壓也不見得沉重。不少傳媒指出技術上，昨天的跌市只是補回上升的裂口，筆者也覺是大升後的獲利回吐，情況暫時並沒有轉壞。

由於美股週三休市，估計今天港股成交量有機會再下降，市場觀望氣氛也會較濃。A 股昨天的表現比港股好，週初提及的 A 股上升受惠股，如中資劵商及內險股可繼續關注。投資者如欲尋短多機會，建議留意昨天下跌比較多的中信証劵（6030）。另外，昨天筆者提及的中移（941）和比亞迪（1211），兩者表現也優於大市，現價仍可繼續看多。合和（54）的私有化建議或令投資者發掘潛在寶藏，會德豐（20）私有化九龍倉（4）的傳聞在年初時也曾引起廣泛關注，可再留意。

2）美股昨天休市。本港夜期收報 26828 點，升 63 點並高水 8 點。歐洲主要市場下跌約 1%。

3）新股訊息 ：亞信科技（1675）今天起招股，招股價介乎 10.5 至 13.5 元，一手 400 股，預計本月 19 日掛牌。

創夢天地（1119）今天開始買賣，暗盤收報 6.88 元，較招股價 6.6 元升 4.24％。

佳兆業物業（2169）今天開始買賣，暗盤收報 9.16 元，較招股價 9.38 元跌 2.24％。

兗煤澳大利亞（3668）今天開始買賣，暗盤收報 22.55 元，較招股價 23.48 元跌 3.96％。

4）個股訊息

利好：合和（054)）獲大股東胡應湘家族提出私有化，每股作價 38.8 元，較停牌前 26.45 元溢價約 46.7%，較今年 9 月底每股資產淨值 60.21 元折讓 35.6%。合和今天復牌。

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