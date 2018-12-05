【錢震宇專欄】韓流的背後

此次高雄市長選舉，國民黨的韓國瑜最後以 15 萬票之差贏過民進黨陳其邁，跌破不少專家眼鏡。一時之間，「韓流」成了最熱門的字眼，連帶著與韓國瑜有關的人事物，也都成為大家熱議的話題。這股「韓流」興起，背後成因很多，但最根本的關鍵還是在於「經濟問題」。

我的高雄朋友說，很高興韓國瑜當選市長，可對他來說，生活還是要過，何時能改善高雄經濟環境，提升薪資水平，才是他最在意的。

誠然，對高雄人來說，何時能真正感受到經濟的好轉，比看到誰當選來得重要。所以「東西賣得出去、人進得來，高雄發大財」這句競選口號，深深打動了他。他承認，他聽到韓國瑜喊打造全台首富，才開始對他有了期待。

我這位朋友說，高雄狀況真的不是很好，高雄幅員遼闊，縣市經濟體質本就不同，縣市合併後更導致消費跟就業上的落差。他舉例，也許台北市失業，可以到樓下的便利商店打工，暫時撐一下；但在高雄，如果你沒了工作，可能要騎機車半小時才能到附近的便利商店或工廠去找看看工作，還不見得有缺。

或許會有人覺得韓國瑜怎麼會贏得這麼多？也許經濟數字可以解釋，根據高雄市物價統計月報資料，2018 年 9 月高雄市消費者物價指數 103.45，較去年同月 101.28 為高，上漲 2.14%；而同年高雄市營造工程物價指數為 106.9，也較去年同月上漲 3.08%。

而今年 9 月全國、新北市、台北市、台中市、高雄市物價指數皆呈現上升，其中以高雄市較去年同期上漲 2.14% 最多，其次為台中市同比增加 1.71%，第三為新北市同比增加 1.59%。

此外，根據中華民國統計資訊網的資料，2017 年六都平均每戶可支配所得，台北市達 1,344,538 元最高，第 2 名桃園市 1,105,711 元，第 3 名新北市 1,046,576 元，高雄市則排到第 4 名為 985,517 元；

高雄的每戶可支配所得排六都第 4，可是消費者物價指數上漲了 2.14% 是六都之冠，生活難過、百業蕭條、薪資上不去，著實困擾著高雄市民。

至於韓國瑜選舉主打的「北漂議題」，也可以從數字上看出，107 年第 3 季六都登記戶籍人口數較於去年同期以桃園市人口增加 3.49 萬人最大，達 1.6%， 台北市人口減幅 1.32 萬人最多，減幅 0.49%，高雄市減少 4,201 人，減幅 0.15%，則排名第 2。

2010 年縣市合併後，六都中其餘五都戶籍人口皆大幅增加，唯獨高雄市例外，戶籍人口反而少了 663 人。

「數字是冷的，人心是熱的」。高雄殘破的經濟問題及負債讓韓國瑜有了破口，靠著豐富的肢體及語言，成功地將改善高雄經濟的寄託放在自己的身上，說服選民相信他是可以做到的人。

此次高雄市長選舉，國民黨的韓國瑜最後以 15 萬票之差贏過民進黨陳其邁，跌破不少專家眼鏡。一時之間，「韓流」成了最熱門的字眼，連帶著與韓國瑜有關的人事物，也都成為大家熱議的話題。這股「韓流」興起，背後成因很多，但最根本的關鍵還是在於「經濟問題」。