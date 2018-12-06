致新以每股23元溢價37% 公開收購類比科9成股權

致新 (8081-TW) 5 日宣布，擬公開收購台灣類比科 (3438-TW) 最高 90.07%、最低 5% 已發行普通股，每股新台幣 23 元，以類比科 5 日收盤價 16.8 元計算，溢價約 37%，致新表示，收購目的在尋求雙方資源整合之機會，結合 2 家公司的研發實力、銷售管道，發揮規模經濟的效益。

致新表示，公開收購期間將自 2018 年 12 月 7 日至 2019 年 1 月 10 日，預定最高收購數量為類比科技普通股 6069 萬 1735 股，約類比科已發行普通股股份總數之 90.07%，最低收購數量為 336 萬 8987 股，約當類比科技已發行普通股股份總數之 5 %，若收購股權比例達最低收購數量時，本次公開收購之條件即告成就。

致新表示，面對市場競爭加劇，台灣中小型 IC 設計公司加速整併的必要性日趨急迫，本次公開收購的目的，在於尋求雙方資源整合之機會，結合兩家公司的研發實力、銷售管道，發揮規模經濟的效益。

類比科主要產品涵蓋電源管理積體電路、磁場感應積體電路、馬達驅動積體電路及微控制器晶片，應用面包括面板、手機和網通領域等，與致新產品應用領域相似，也成此次致新展開公開收購的原因之一。

致新強調，將在充分考量彼此員工與股東權益之基礎上，與類比科技的經營團隊進行營運、業務、組織等各面向的合作。