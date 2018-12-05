【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美債殖利率曲線倒掛，川普再度威脅加重關稅，美股隔夜全面重挫，尤其費半指數崩跌近 5%，今日台股半導體族群成重災區，台積電重挫超過 3%，領跌電子股，大立光及鴻海也大幅走弱，金融及傳產也不敵賣壓疲軟，收盤加權指數重挫 1.65%，回測 10 日線及月線支撐。

《國際金融市場焦點分析》

美國 2 年和 3 年期公債殖利率持續高於 5 年期公債，殖利率曲線倒掛釋出經濟成長可能減緩的訊號在市場發酵，同時川普再度展現其多變的性格，表示果無法達成協議，將加重關稅，隔夜美股受到衝擊全面重挫，今日上証早盤在創投股暴跌下跳空開低逾 1%，券商及保險也同步走低，不過白酒股逆勢走揚，次新股及生物製藥也表現強勢，創業板率先翻紅，上証指數收盤則是大幅收斂跌幅。

《國際商品市場焦點分析》

OPEC 將於明日召開減產會議，市場目前預期，OPEC 將會與俄羅斯宣佈減產相關事宜，加上前日公佈之 ISM 製造業價格指數由 71 大幅回落至 60，顯示通膨將可能出現降溫，導致市場預期聯準會將可能降低明年升息次數，帶動昨日美元指數走跌，推動 WTI 原油期貨及布侖特原油期貨同步上漲；受到美元指數走跌影響，帶動昨日農產品相關之黃豆、玉米、小麥期貨及貴金屬相關之黃金、白銀期貨同步上

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