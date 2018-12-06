【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

華為全球財務長在加拿大被捕，美中貿易戰 90 日內達成協議機率驟減，加上蘋果與 Android 的高階手機銷售冷淡，大立光及可成公佈 11 月營收分別月減 23％ 及 25 ％，股價雙雙重挫停，投資人恐慌情緒蔓延，市場拋售賣壓再起，加權指數收盤重挫超過２％，再度失守月線。

《國際金融市場焦點分析》

今早傳出華為 CFO 在加拿大被捕消息，市場擔憂這個訊息恐將是一場針對華為 5G 的攻擊，使中美貿易戰的擔憂再度升溫，加上今日早盤 10 年期及 2 年期美債殖利率利差縮減至 10bp 以下，顯示市場對於未來的經濟前景並不具備信心，亞股受到衝擊全面重挫，避險資金推升日圓，日經 225 受到雙重打擊重挫近 2%，上証及 A50 指數下跌超過 1.5%，恆生及國企指數則是重挫逾 2%。

《國際商品市場焦點分析》

雖沙烏地阿拉伯與俄羅斯達成減產協議，不過減產幅度仍呈現不確定性，使得市場對於油市暫時呈現觀望，加上美國公債殖利率出現倒掛，引發市場對於未來經濟前景擔憂，市場風險偏好下滑，推動昨日亞股及歐股同步下跌，此外，API 公佈原油庫存數據，原油庫存仍呈現增加，在眾多利空消息影響下，推動昨日 WTI 原油期貨及布侖特原油期貨同步走跌。

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