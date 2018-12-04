【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美中貿易暫時休兵，台股週一重回萬點之上，不過今日面臨獲利了結賣壓，大立光重挫超過 5%，鴻海及台積電同步走跌，矽晶圓及被動元件族群等跌深反彈股也自高檔拉回，盤面上以汽車類股在裕隆亮燈漲停帶領下較為強勢，加權指數收盤下跌 0.54%，外資在期現貨同步賣超，合計 125 億。

《國際金融市場焦點分析》

雖然美中貿易戰暫時休兵，不過雙方必須在 90 天內達成協議，再加上川普出爾反爾也有先例可循，投資人意識到前方還有諸多不確定性，今日亞股普遍湧現獲利了結賣壓，日圓走升加上美國 10 年期公債殖利率跌至 2.966%，日經 225 指數在出口以及金融類股重挫下，收盤大跌超過 500 點；上証指數小幅開低後即陷入震盪整理，近尾盤在天然氣及券商股領漲下，收盤溫和上漲。

《國際商品市場焦點分析》

川習會後，美中雙方發表聲明表示，美方同意將 2000 億美元商品關稅加徵至 25% 延後 90 天，以利中美雙方進行談判，帶動市場風險偏好回升，加上 G20 峰會上，沙烏地阿拉伯與俄羅斯達成減產協議，原油市場受到激勵，推動輕原油期貨及布倫特原油期貨分別上漲 3.97%、5.05%；另外，貴金屬市場受到，中美貿易衝突緩和及美元指數走跌影響，帶動昨日黃金及白銀期貨同步上漲超過 1%。

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