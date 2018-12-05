【馮冠華專欄】美股大瀉，中港股市再受考驗

12 月 5 日推介 - 中國移動（941）

1）上日港股市況總結：雖然道指期貨在週二亞洲時段下跌超過一百點，日本股市也因日元上漲而大跌超過 2%，但港股走勢卻大致和 A 股相同，早段略為受壓而尾市轉跌為升。恆指週二最多曾跌 197 點，並跌穿 27000 點水平，但最終在競價時段以全日最高 27260 點收市，上升 78 點。大市成交按日下跌約 29% 至 927 億。滬深港通總成交也大跌約 42% 至 70 億，流向仍是淨流出，金額 9.9 億。北向仍是淨流入，金額為人民幣 42.9 億。藍籌 24 升 26 跌。



板塊方面，中資劵商、內地航空、內地體育用品、油服、燃氣和醫藥股表現較好，前天受壓的中移（941）和比亞迪（1211）也能反彈。相反，水泥股表現較弱，前天走強的手機設備股回吐比較大，內房和本地地產股也普遍下跌。做空方面，佔大市成交再上升至 15.5% 水平。牛熊証街貨最新比例是 64:36，重貨區方面，熊証下移至 27250-27299，牛証也上移至 26350-26399。

簡評：在道指期貨走軟（美債殖利率倒掛，令市場憂慮美國經濟恐快將衰退）及日經指數大跌的雙重利淡挾擊下，中港股市在週一大升後，昨天仍能反覆向上，人民幣連續兩天的爆升可能是主因之一，也不排除資金從美元資產流向新興市場的可能性。陰謀論看，是不是有無形之手令美國債孶息率倒掛，好讓貿戰談判更易達標，又或是令聯儲局更確定放緩加息步伐？

恆指在過去 3 個交易日已累升超過 800 點，指標上也和昨天相似；做空比率回升、牛証街貨比例偏高及南向資金繼續撤走等均不是好現象，但筆者仍然覺得港股的走向短期仍會是 A 股主導，也樂觀地維持看多。另外，作為備忘，未來幾天投資者要注意的，包括美股週三因紀念老布希總統離世而休市、週四有油組會議、週五公佈的美國非農數據以及週五港股收市後恆指比重的調整（石藥（1093）將是這輪的大贏家，也是昨天表現最好的藍籌股）。

昨天早報提及週一中移和比亞迪的下跌是被放大了。兩間公司的股價昨天均先低後高，報升收市。攜號轉台和減美進口車關稅對兩間公司的實際影響應不會太大，在選擇頗多的環境下，任何負面新聞被市場放大是不難理解。昨天的先低後高也可視為消息已被消化，應優先關注。道指週二大瀉近 800 點，程式沽盤也令跌勢加劇；平常心看，未來的變數仍頗多，除中美談判外，如川普的減稅 2.0 方案等，債息倒掛是警號而不是必然引至哀退，大瀉頗有驚弓之鳥感覺。港股 ADR 也重挫超過 600 點，港股今天勢必裂口低開，是危是機，筆者仍信是後者。

2）美股上日市況總結：美債殖利率倒掛，令市場憂慮美國經濟恐快將衰退，加上標指跌破 200 天移動平均線令程式沽盤湧現，金融類股份領跌，以至美股三大指數週二大幅下跌，當中道指以接近全日低位收市，下瀉 799 點或 3.1%，標指及納指則分別下跌 3.24% 及 3.80%。美滙指數約持平在 96.96，十年期債息下跌至 2.915%，紐約期油回落，最新報 52.61 美元。港股 ADR 也大跌 608 點，相當於恆指 26654 點水平。

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