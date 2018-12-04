共信KY子公司將辦理現增 布局肺癌新藥通路

共信 - KY(6617-TW) 今 (4) 日召開股東會，通過子公司天津紅日健達康公司辦理現金增資人民幣 2000 萬元，並引進策略投資者，目的為布局肺癌新藥 PTS302 在中國大陸的行銷通路。

共信 - KY 長期專注研發結合微創手術治療之 PTS 抗癌消融（ablation）新藥，此款肺癌新藥 PTS302 提供患者殺滅腫瘤的新選擇，可滿足物理消融、放射及化療對人體傷害和副作用過大等問題，未來除提升 PTS302 在中國醫藥市場的行銷布局外，胸腔疾病方面也有 2 項相關新藥臨床試驗證在進行。

共信 - KY 指出，依據 IQVIA 公司的市調資料預測，在中國因惡性腫瘤引發中央氣管嚴重阻塞的病人，每年發生人數約達 6-8 萬人，占整體肺癌人口比例約 8-11%，且因中國霧霾肆虐，加上吸菸人口龐大，肺癌的發生率及死亡率高居不下， 因此 PTS302 肺癌新藥送件申請化學藥品 1 類新藥藥證，格外受矚目。

未來，共信 - KY 除致力提升旗下肺癌新藥 PTS302 於中國醫藥市場的布局之外，還有與胸腔疾病相關的 2 項新藥臨床試驗申請以布局美國及紐澳地區的臨床試驗及海外授權策略，另一方面近日成功與澳洲知名美妝商簽訂合作備忘錄，將有助於整體營運貢獻。