合庫金強化戰力 明年預計招募550名新血

為優化人力結構、彌補退休潮人力缺口，合庫金控今 (4) 日宣布，明年將招募 550 名新血，第一階段將在農曆年前招募 260 人，本周五 (7 日) 開始受理報名；第二階段則預定在畢業季預計招募 290 人，職缺主要鎖定數位人才、儲備幹部與理財人員等。

合庫金今天舉行線上法說，總經理陳美足表示，合庫金 2012 年成立後，當年稅後純益 73.93 億元，但到了去 (2017) 年稅後純益 147.12 億元，成長率高達 99%，幾近翻倍成長。

核心子公司合庫銀前 3 季淨利息與淨手續費收入分別成長 5.22%、4.37%，其中外幣存放利差在放款利率帶動下，較去年同期增加 27.8 個基本點；但新台幣放款因承做較大筆的政府放款，導致存放利差下降至 4.4 個基本點，整體淨利差 (NIM) 較去年同期成長 1 個基本點。

合庫銀今年前 3 季放款業務仍持續成長，其中企金放款餘額較去年同期增加 5.56%、個金放款餘額年增 2.71%；另外，海外營業部門放款餘額年增幅更高達 21.49%，整體放款餘額較去年同期增加 3.85%，預期明年放款可維持 3% 到 5% 的成長力道。

合庫金前 3 季稅後純益 125.93 億元，較去年同期增加 4.52%，每股稅後純益 (EPS)0.97 元，核心子公司合庫銀逾放比從去年同期之 0.38% 降至 0.34%；逾期放款覆蓋率則從去年同期 316.42% 提高至 354.72%，資產品質穩健。