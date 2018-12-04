晶華進軍不動產管理市場 樂看台灣REITs成長空間超過10倍

由晶華酒店集團 (2707-TW) 擔任不動產管理機構的樂富一號不動產投資信託基金 (Millerful No.1 REIT)，將於明 (5) 日於證交所掛牌上市，基金代號 01010T，此 REITs 短短 10 天內募集 105.8 億元，晶華董事張果軍表示，已創造台灣 REITs 上市的紀錄，不過，REITs 總市值僅占台股 0.22%，相較美股占比 5%、新加坡占比 6.5%，台灣 REITs 還有 10-20 倍的成長空間。

樂富一號和德國最大退休基金 BVK 合作，將各別購入「台茂購物中心」50% 產權，富邦證說明，台茂購物中心年營收 60 億元，位於南崁商圈，是桃園百貨業第一名的商場。

同時，樂富一號將購入位於羅斯福路和平東路交叉口、捷運古亭站 9 號出口旁的「大都市國際中心」部份樓層，此二物業均有 100% 穩定出租率，兼具收益分散性和成長性。

而樂富一號預計投資標的，包括內湖科學園區內著名辦公大樓「NASA 科技總署大樓」部份樓層，及由日本三大旅行社之一 H.I.S 旗下的洛碁驛飯店承租、鄰近台北車站及機場捷運的「松麟企業大樓」等。

富邦證進一步說明，樂富一號將是台灣唯一一檔投資於海內外 REITs 的不動產投資信託基金，此次募集額度中，規劃以 20-25 億投資國內外 REITs，並將以各國前 10 名的大型 REITs 為投資主力，投資人將可間接持有新加坡、日本、香港及美國等地 REITs。

REITs 的股價要上漲，有兩個重要因素，(1) 每年租金收入能增加、(2) 房價上漲時，能夠適當地處分資產來實現資本利得，並將獲利分配給受益人，股價才會反應；富邦證指出，樂富一號每年將至少 90% 以上的淨收益分配給投資人，一般自然人還可享有 10% 的分離課稅優惠。

樂富一號的物業管理機構，是晶華國際酒店集團和樂富資本共同出資的「晶華公寓大廈管理維護股份有限公司」，在基金投資策略面上，則由樂富資本負責。

本次基金募集由富邦證券擔任主辦承銷商，永豐金證券和中國信託證券擔任協辦承銷商。