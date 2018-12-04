比地中海飲食更防失智！神經內科醫：這樣吃效果才好

文／早安健康編輯部

失智症的成因十分複雜，包括基因、後天環境等，其中飲食是非常重要的影響因子，神經內科醫師林志豪指出，雖然不能直接連結到預防或逆轉失智症，但確實有些食材及飲食原則能保護大腦，我們可以從微觀看到飲食的整個型態。

維生素一起攝取，對失智更有幫助

維生素 B

維生素 B 有修復腦部神經的功效。林志豪醫師引研究說明，若大腦缺乏維生素 B12，會造成一些認知功能的障礙。維生素 B 也有助身體代謝發炎物質－「半胱胺酸」，體內若累積過多的半胱胺酸，容易造成腦細胞、神經細胞的損傷。

維生素 C 與維生素 E

林志豪醫師說明，失智的發生可能與細胞壓力有關，因此也有人建議可補充抗氧化劑－維生素 C 及維生素 E，在許多蔬果中也都富含這兩大維生素。研究指出，比起吃錠劑，從天然食物攝取預防失智的效果更好，此外還必須兩者一起食用，如果單獨吃效用不大。

維生素 D

維生素 D 與我們神經的保養有很大的關係，若是缺乏可能會造成許多神經退化型疾病。同樣的，補充維生素 D 也要搭上維生素 C，效果才會比較好。

林志豪醫師表示，維生素都需要互相配合吸收，才能發揮效用，所以日常飲食多元攝取是最方便的做法。

麥得飲食更針對健腦設計

除了維生素之外，林志豪醫師也提及其他營養素，像是油脂當中的「不飽和脂肪酸」，存在於堅果類、魚類、橄欖油等當中，研究也發現有預防失智的效果。

有對大腦友善的食物，當然也有一些地雷要盡量避免，林志豪醫師舉例，「糖分」及油脂中的另一個分類－「飽和脂肪酸」就要少吃。「高熱量、高糖的食品很傷腦，」他指出，長期攝取這些食品也會傷害身體其他器官。而飽和脂肪酸，例如：奶油、動物性油脂等吃多了會造成血管硬化、腦部發炎，影響認知功能。

林志豪醫師說，綜上所述，要預防失智，飲食型態上會推薦大家採用「麥得飲食法」。麥得飲食是「地中海飲食」及「得舒飲食」的綜合體，但更精準針對「健腦」所設計。

地中海飲食一直是營養學界十分推崇的飲食原則，許多研究也顯示能幫助抗癌、預防心血管疾病、中風、失智等。

林志豪醫師說明，麥得飲食同樣強調攝取大量蔬菜及減少紅肉等，但額外提出十大健腦及五大 NG 食物。蔬菜類更強調「深綠色蔬菜」，因為含有豐富的維生素、花青素等，對腦部保健有益；水果也特別推薦糖分低的「莓果類」，主要是因許多水果過甜，失智症患者若糖分攝取過多，卻無法利用時，會對腦部造成傷害。

與地中海飲食的差異在於麥得飲食不建議食用起司類，因為全脂食品容易造成膽固醇上升，傷害血管，誘發腦中風、失智等。如果要吃，也是建議一周吃一次就好。



來源：《早安健康》 2018 年 12 月

更多精彩內容請至 《早安健康》