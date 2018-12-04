骨質疏鬆死亡率高達20％！骨科醫都吃這顆穩血糖顧骨質

文／早安健康編輯部

根據衛福部統計，我國 60 歲以上的人口中，16％患有骨質疏鬆症，其中 80％都是女性。2025 年恐有 500 萬名女性面臨骨鬆風險，同時因伴隨共病，一年內的死亡率竟高達 20％。你知道嗎？骨質疏鬆與肌少症大有關係，而某些特定的飲食習慣，就會逐步讓我們流失肌肉。

骨鬆與飲食型態的關係？

加工麵食：腸胃道過敏

骨科醫師蔡凱宙醫師說，過去台灣人吃米飯，不過隨著飲食西化，米的消耗量 20 年來減少了一半，多半被小麥製成的「麵食」取代。他說明，小麥含有「麩質」，容易造成腸胃道發炎，其中最常見的就是胃食道逆流。

「很多人為了緩解不適，就開始吃胃藥，」蔡凱宙醫師指出，吃太多胃藥就會讓胃酸濃度大幅下降，導致鈣離子無法離子化、蛋白質也沒辦法吸收，就會造成筋膜炎及骨質疏鬆。

蔡凱宙醫師表示，如果我們能夠好好吃米，少吃加工的麵食，包括：麵包、蛋糕、饅頭及餅乾等等，骨質疏鬆及肌少症的情況就有機會可以逆轉。

手搖飲料：糖分過高

「這幾年手搖飲整街都是，」蔡凱宙醫師指出，國人的飲食中糖分愈來愈多，而這是具有成癮性及累積性，「一次會比一次吃更甜，就跟我們吸毒一樣。」

蔡凱宙醫師表示，美國曾有研究團隊做過實驗，他們先用古柯鹼讓老鼠成癮，最後竟是用「糖」解牠的毒癮。「老鼠寧願吃糖也不要吃古柯鹼，」他說，糖對我們大腦造成的反應是全面性的，每一個細胞都能吃得到，是比古柯鹼還要更厲害的一個毒品。

添加物比高熱量更糟糕

有些人會以「零卡飲料」替代含糖飲料，認為既然沒有熱量應該就沒問題，對此蔡凱宙醫師強調，糖分與熱量並沒有直接相關，很多標榜零熱量的產品，都會多加人工甜味劑，雖然吃進去好像沒有任何熱量，但它會造成胰島素阻抗更嚴重，這比吃糖更糟糕。

蔡凱宙醫師也說，許多患者就是因為吃下太多的糖分、小麥，造成腸道受傷，接著大腦也跟著受傷，平衡感就會變差，衍生包括骨鬆的許多疾病，「最後一個跌倒就會造成骨折。」

蔡凱宙醫師推薦的飲食？

「我們有飯可以吃呀！」蔡凱宙醫師說，盡量吃米飯類的製品比較好。此外他也推薦大家準備「堅果」。他指出，堅果是原形食物，並且富含好的油脂，吃下肚會比較有飽足感。

「堅果當中我最喜歡的就是夏威夷果，」蔡凱宙醫師分享，夏威夷果油脂高，所以吃幾顆就飽了，就不會很快就感到餓，又一直想進食，「一直餓、一直吃，那你當然會變胖。」

而許多人擔心堅果熱量過高，蔡凱宙醫師回應，重點不只是熱量，而是好的油脂進入身體後，胰島素分泌就會減少。

蔡凱宙醫師進一步說明，市面上很多小麥的加工食品，有很多添加物，吃進去後就會造成血糖急速上升，接著胰島素過度使用，就引發胰島素阻抗。而胰島素是一種「肥胖荷爾蒙」，胰島素愈來愈高，身體脂肪就愈積愈多，營養無法送至肌肉，就會引發肌少症，最終導致骨鬆。

來源：《早安健康》 2018 年 12 月

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