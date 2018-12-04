【大行報告】富達：亞洲投資級別債券利差處多年高位

中美貿易達成協議，富達國際亞洲固定收益投資總監Kyle J. DeDionisio認為，中美貿易休戰可以短期内減少關稅給雙方經濟造成的壓力，有助於改善投資氣氛。預期市場會對休戰做出正面的解讀和反應。但貿易戰仍是重大的不明朗因素，投資者需留意本次休戰並非雙方徹底達成協議。

即使G20峰會達成的貿易休戰只能持續一段時間，對於2019年亞洲投資級別債券，該行仍持正面看法，該資產類別價值吸引。目前，亞洲投資級別債券的利差位於幾年來的高點，收益水平亦達到2009年以來的最高水平。這些因素足以使投資者積極審慎地考慮增加亞洲區的資產配置。

富達國際亞洲固定收益投資總監陳詠詩認為，中美暫停加徵關稅將給予雙方更多談判的時間和空間。若90日内，雙方能達成協議，對中美兩國都是利好消息。若難以達成共識，全面加徵關稅或使中國2019年GDP增長下降0.7%；若關稅維持現狀，中國2019年GDP預計減少約0.5%。

昨天亞洲固定收益市場表現反映了投資者對休戰協議的正面態度，但預計市場波動將持續。在波動市況下，由下而上的研究和選券，以及審慎的流動性管理對固定收益投資尤其重要。

富達國際股票基金經理馬磊指出，G20 談判的結果好過市場預期，今日的股市表現亦反映了投資者的正面情緒。未來一段時間，我們仍可以期待中美之間就貿易問題達成協議。