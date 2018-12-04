【大行報告】宏利資產：中美貿易磨擦最壞時刻已過去

宏利資產發表報告， 在 12 月 1 日（阿根廷時間），美國總統特朗普與中國國家主席習近平在阿根廷進行高級別的會談後，同意兩國暫時「停火」以避免貿易戰升級，並承諾在 90 天內不再加徵關稅，包括不會於 2019 年 1 月 1 日調高關稅稅率。

該行亞洲區（日本除外）股票投資部首席投資總監陳致洲認為，兩國貿易摩擦的最壞時期或已過去。短期而言，最受影響的市場和行業股份，料對會談結果作出正面反應（特別是中國 A 股、北亞股票和出口股）。

總統特朗普和習近平主席已同意就以下的結構性轉變展開磋商，包括強制技術轉移、保護知識產權、非關稅壁壘、網絡入侵及盜竊、服務及農業。雙方均同意爭取在未來 90 天落實協議。若限期內無法獲得滿意的成果，美國將再審視調高中國進口產品關稅的可能性 。

陳致洲表示，中美兩國一如預期暫時就貿易關稅「停火」，應被視為利好結果。兩國元首達成原則上的協議，可為未來三個月制訂更詳細的細節提供框架，

特別是有關知識產權和非關稅壁壘方面的協商。陳致洲認為，雙方承受的壓力不斷增加，包括中國宏觀數據顯示經濟放緩、有美國汽車公司宣布關閉當地生產廠房、美國企業對成本上升的憂慮，都是促成這次「停火」的因素。

宏利資產管理大中華區股票部高級組合經理方君明表示，中美貿易糾紛觸發市場顯著調整，因此中港股票估值在 2018 年遭調低。目前大灣區市場面對的最大風險，是美國可能全面阻截中國科技行業，不過，方君明認為現價已反映大部分潛在風險，相信氣氛改善是股市表現好轉的大前提，屆時投資者才較不受這些風險困擾，並重新聚焦大灣區的基本因素，令股票得以估值重估。