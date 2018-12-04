一敗塗地 民進黨必須徹底反思

【文 / 張鈞凱】

九合一選舉落幕了，蔡英文的期中考也結束了。成績如何，人民都看得很清楚。除了眾所矚目的高雄市與台中市之外，民進黨原來評估會贏的雲林縣、彰化縣與宜蘭縣都輸掉了，簡直是一敗塗地。尤其是在深綠大本營台南，雖然仍保住了「綠地」，但並未拉開與國民黨對手的差距，可以說是「慘勝」。府院黨四巨頭蔡英文、陳菊、賴清德與洪耀福紛紛請辭，無論慰留與否，都難掩飾民進黨兵敗如山倒的頹勢。

兩年前的歡呼聲猶在耳，人們不會忘記 2016 年總統大選民進黨大獲全勝的輝煌。當時，在民進黨華山總部前的廣場上、在總統府前舉行的就職儀式上，蔡英文開出了很多改革清單，厭倦了馬英九時代苦悶狀態的台灣人，把蔡英文當成政治偶像看待，像對待知心姐姐或自家女兒一樣對她滿含期待。然而，才兩年多時間，就落到今天這個局面，這到底是為什麼？此時此刻，民進黨應該捫心自問，自省以下幾個問題，民心為什麼出現了翻天覆地的改變？

第一、脫離民意

回想 2016 年的民進黨，挾「太陽花運動」所延續之反對國民黨的民意，風光再度入主總統府。原因很簡單，台灣人民認為國民黨沒有做好資源再分配，連國民黨最自豪的兩岸政策，也失去了社會普遍信任。也就是說，台灣人民把希望寄託在民進黨與蔡英文身上，希望他們上任後能肩負起社會改革的重任，讓台灣社會走向公平正義，但很顯然，蔡英文政府根本就沒有做到。

此次民進黨大敗，主力來自於中南部的反撲。過去台灣政治結構長期「南綠北藍」，「南綠」在這一次選舉結果後幾乎被徹底瓦解。進一步來看，包括雲林縣以及高雄市的舊縣區部分，產業結構都是以農業為主，但民眾在民進黨執政的兩年間，生活並未得到改善，甚至比不上他們所厭惡的國民黨執政時期，一來一往之間「民進黨照顧農民」的傳統印象徹底被翻轉了。

而另一群將蔡英文送進總統府的群體——年輕人和勞工，對蔡英文過去兩年的執政更是失望至極。在不少人看來，民進黨在二次執政後向資本勢力低頭，在一例一休和社會平權等議題的做法，已然忘記並背叛了初心，過去倚賴左翼話語以及與社會運動之間曖昧的關係，已經被民眾看破手腳，在這次選舉中被人民拋棄，正是「用選票教訓」的結果。

第二、傲慢的心態

過去民進黨的崛起之路，基本上靠著台灣基層社會的支持，才獲得了足夠的政治能量，去挑戰壟斷台灣社會結構的國民黨政權。而且台灣也給了民進黨充分的執政機會，在 2000 年首度贏得政權，最後卻在陳水扁的貪腐烏雲中黯然交出執政權。經過八年沉潛，原來一度被認定可能長期不振的民進黨，又在 2016 年重新站起，表示台灣人民仍然願意再一次相信民進黨。

不過，社會無法再給民進黨太長的適應期，也不再給民進黨太大的試錯空間，希望民進黨能以大破大立的手段，幫助這個停滯的社會儘快走出困局。但是民進黨仍然以意識形態為第一要務，盤算著一黨的自身利益，根本沒有把民眾的訴求和期待放在心上，例如陳菊多次輔選時，發言內容都把民進黨的勝敗等同於台灣的前途，在大選前夜的造勢晚會上，一樣念念不忘。

這種過於「靠勢」的心態，不只讓原來的支持群眾寒心，更讓期待改變的台灣民意大失所望。兩年多前蔡英文勝選演說上感人肺腑的自惕：「謙卑、謙卑、再謙卑」，如今卻讓位給了不該有的傲慢心態，認為自己已經綁架了台灣的未來，完全掌握不到社會的脈動與民眾的需求，使得人民不僅拍了桌子，而且掀翻了桌子。

第三、執政手法粗糙

蔡英文以「改革者」的姿態坐上總統寶座，不可否認，蔡英文確實有其改革社會的理想，問題的癥結在於，空有想法卻沒有策略與步驟。

民進黨執政之後沒多久，許多強行推動的社會政策都受到了極大的反彈與阻力。最為嚴峻的問題出現在年金改革，在沒有足夠的溝通與配套的情況下，原來立意良善的年金改革，卻成為撕裂台灣的主因之一。此次九合一選舉許多縣市「翻盤」，都能看到軍公教退休人員的憤怒臉孔，強大的怨氣壓垮了民進黨已呈氣若游絲的氣勢。

除此之外，還有「一例一休」以及《勞基法》修惡等爭議，曾經說過「勞工永遠是民進黨心裏最軟的一塊」的蔡英文，卻在上任之後站在資本家身邊，背棄了自己開出的承諾。對社會改革方面，蔡英文開出了一長串清單，但兩年後做一盤點檢視，除了針對國民黨的報復性改革措施，沒有任何一項改革能令人民滿意。對改革缺乏有效掌控力度，在方向和節奏上都左支右絀，再加上粗糙的執政手法，短時間內開闢太多戰場，硝煙四起，讓民進黨左右不討好，支持度當然如融雪般下崩。

第四、鬥爭思維仍在

民進黨從街頭運動起家，在體質上充滿了草莽與鬥爭性格。坦率說，民進黨也認識到了這個問題，所以蔡英文當初當選主席，也被賦予了改革外界對民進黨的期待，能夠去除掉該黨強烈的草莽和鬥爭性格。遺憾的是，就算經歷了兩次執政，就算是以「冷靜小英」自詡的學者性總統，也一直沒有理解執政的真諦，一言一行仍動見背後的政治算計與鬥爭，並未扮演好執政黨的角色。

民進黨 2016 年執掌政權之初，隨即展開「追查不當黨產」以及「促進轉型正義」兩條戰線，儘管站在了歷史與道德的制高點，但是組成人員與推動手法屢屢遭到外界質疑。尤其是在選前爆出了「東廠」事件，更坐實了追殺國民黨的批評，轉型正義的面具由此被扒下，赤裸裸的政治追殺和「去中國化」做法，完全背離了台灣社會的政治與文化本質。

除此之外，台大校長至今仍然懸缺，民進黨不惜動用各種政治資源，只為封殺出身藍營的管中閔，也給台灣社會留下了非常負面的評價與印象。這次以一人之力幾乎掀翻了整個台灣的韓國瑜則是另一個案例。如果民進黨不搞政治鬥爭，不為了硬塞一個政治酬庸，讓吳音寧擔任北農總經理而把韓國瑜硬拉下馬，也不致出現今天的韓國瑜效應。台灣社會賜予了民進黨執政機會，希望民進黨能幫他們發展經濟與民生，但民進黨非但沒有做好治理的工作，反而把執政重心從經濟民生轉移到政治鬥爭，人民失望之至，不難理解。

第五、荒謬的政治意識形態

「親美遠中」一直是民進黨的政治意識形態，但這個意識形態的荒謬與不合時宜，在這次選舉中被完全展現。九合一選舉屬於地方層級，但是民進黨政府老舊的世界觀，以及不斷傾向衝突的兩岸關係，把台灣自絕於區域格局變化之外。受害最深的當然還是在底層討生活的民眾，但同時也必然衝擊到民進黨的選情。

民進黨對外策略的兩面性相當清楚，一面是在台獨意識形態的綁架下，放任兩岸關係走上危險鋼索；另一面就是不斷強調「與理念相近的國家」走在一起，言下之意就是要更往美國霸權身影靠攏，透過政治與軍事等合作，強化「台美友好」的國王新衣。

但民進黨說不清楚的是，在中國大陸與日俱增的政治與經濟影響力之下，台灣身處在世界第二大經濟體旁側，處理不好兩岸關係，卻往美國一面倒，不僅會將台灣推向危險的邊緣，而且根本就是一廂情願。

進入選舉季以來，我們可以看到，民進黨不是以政績取信於民，而是不斷丟出「兩岸牌」與「恐中牌」，企圖將地方選舉抬升到統獨對決的層次。甚至打出「美國牌」，例如前行政院長游錫堃輔選蘇貞昌時稱，「如果民進黨選不好，會讓美國看不懂，覺得台灣是不是不支持美國。」這一連串的「恐嚇」 ，不只未能拯救民進黨的低迷選情，反而收到更大到的反效果。

再往回看，馬英九在選舉期間突然冒出一句「不排斥統一」，卻未在社會激起負面反應，說明了台灣社會經歷三次政黨輪替，已經逐漸以更為務實、健康的心態看待兩岸關係，可以說是提升了對於統獨議題的免疫能力。面對台灣社會微妙的氛圍變化，過去一向標榜從基層中走出來的民進黨，卻在進入廟堂之後，與民眾越離越遠，對人民訴求和區域的情勢變化完全失控，難道不應該徹底反思？

第六、蔡英文缺乏領導力

作為民進黨主席的蔡英文，其性格弱點也透過這次的選舉而外顯。在台北市長一役，蔡英文一直拿捏不定與柯文哲的關係，優柔寡斷，完全被黨內深綠綁架。就算在選戰末期確定與柯文哲切割，強勢為姚文智站台，但早已把中間選民往外推出去，導致民進黨在整場選戰中居於被動。

與此同時，黨主席理應是一個平衡派系力量的位置，但是蔡英文管不住黨內派系，此次翻盤的宜蘭、雲林與高雄，都看到了民進黨內部分裂造成的後遺症。另外在社會改革上，蔡英文的領導力也沒有通過社會考驗，幾乎每一項改革都處於失控狀態。在兩岸關係上，蔡英文也被深綠與獨派所綁架，在兩岸問題上遮遮掩掩，最後乾脆全面倒向美國。無法張開雙臂擁抱思變的民心，作為一個領導人，更看不到區域格局的顛覆性變化，這對台灣是多麼危險的事！

總結以上六個面向來說，九合一的選舉結果，已給了民進黨一個大大的警訊，「水能載舟，亦能覆舟」。民進黨必須記住，唯有以民為本，以 2,300 萬台灣人的福祉為己任，才能夠守住社會信任，才能有下一次的執政機會。現在選舉已經結束，無論是怪大陸或怪假新聞，或是怪民意如流水，已經都沒有用了，一敗塗地的民進黨，該好好徹底反思了。

來源：《多維 TW》月刊 037 期

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