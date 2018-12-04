中美貿易戰停火拖累美元下滑 澳元和人民幣上漲

路透紐約12月3日 - 美元周一全線下跌，因中美兩國領導人宣布關稅戰休戰後，受中美貿易緊張關系打壓的貨幣反彈。

人民幣和多個依賴貿易的貨幣兌美元大幅升值，因投資者拋售美元這一避險貨幣，買進風險較高的資產。

周六，美國總統特朗普和中國國家主席習近平在阿根廷會談後，中美兩國同意貿易戰暫時休兵。

美國財政部長努欽周一表示，同過去與中國官員的討論相比，中方的基調在布宜諾斯艾利斯發生了明顯轉變，習近平明確承諾向美國企業開放中國市場。

離岸人民幣升約1%，報6.879元，而澳元兌美元AUD=升0.5%。澳元被視為中國經濟成長的晴雨表。

新西蘭元NZD=上漲0.6%，美元兌加元CAD=下跌0.6%。

“G20峰會，尤其是晚宴，引發了相當強勁的風險資產反彈，而這是以美元為代價的。”Western Union Business Solutions高級市場分析師Joe Manimbo表示。

Manimbo稱，“這主要是因為美元是過去幾個月所有貿易戰言論的主要受益者。”

近幾個月受貿易相關緊張局勢拖累的新興市場貨幣上漲，MSCI明晟新興市場貨幣指數上漲0.6%。

Jefferies全球外匯主管Brad Bechtel表示，基本上全線出現釋然性走勢。

不過，Bechtel警告稱，投資者應謹慎對待最新的貿易動向。

“你必須對此持保留態度，因為任何時候，一條推特或某種標題都可能讓事情失去平衡，”他表示。

衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數下跌0.2%，歐元兌美元上漲0.2%。

分析師稱，隨著貿易緊張情勢暫時退居次要地位，投資者的注意力可能轉向美國的貨幣政策。

預計美國聯邦儲備委員會(FED/美聯儲)將在12月再次加息，但最近美聯儲官員有關當前周期還需要加息多少的言論，在最近幾個交易日損及美元。

英鎊周一跌至10月底以來的最低水平，原因是對英國議會是否會批準英國退歐協議的擔憂日益加劇，促使投資者拋售英鎊。