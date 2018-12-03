【大行報告】瑞銀財富：環球股市因中美休戰而免於再深跌 惟談判仍存風險

路透香港12月3日 - 瑞銀財富管理周一稱，美國停止升級關稅對市場無疑是正面消息，環球股市可借此免於再深跌，但基於兩國是“休戰”而非“終戰”，未來多輪談判對金融市場及環球經濟依然有一定風險。

瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區股票主管葉勇俊最新評論指出，基於會面成果優於預期，美國迅速開征第三輪關稅的風險有所降低，即對另外2,670億美元的中國輸美貨品加征關稅，由於這針對高增值電子產品，環球供應鏈可能受較大程度的破壞，但此擔憂暫時得以緩解。

“不過，中美之間的競爭不容易解決，尤其在知識產權及市場準入方面。”他說。

瑞銀財富管理於美國11月中期選舉過後建議加碼環球股票，因當時股市調整已反映市場對環球經濟增長放緩及貿易摩擦升級的擔憂。峰會結果令該行更加支持此溫和增加風險的看法。

葉勇俊稱，除了環球股票，還看好新興市場主權債券（美元）、亞洲高息債券及亞洲(日本以外)股票，但相信貨幣政策及經濟消息持續導致市場波動，因此加入了美國10年期國債，以及日圓(相對台幣)的逆周期倉位，以平衡組合風險。

此外，美國跟其他貿易夥伴的關系也相當緊張，該行密切關註其揚言對進口汽車征收額外關稅的進展，措施一旦落實，將嚴重威脅德國及日本汽車制造業。