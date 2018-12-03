【IPO追蹤】永升生活服務(01995-HK)：旭輝控股強大支持 對招股表現有信心

由旭輝控股(00884-HK)及大股東林氏兄弟持有的物業管理公司永升生活服務(01995-HK)計劃將發售3.8億股，其中10%於香港公開發售，90%國際配售。公開發售將於明天(12月4日)開始至12月7日結束。發售價介乎1.60港元至2.08港元。每手2000股，入場費約4202港元。公司預計於12月17日於聯交所掛牌，海通國際為此次上市獨家保薦人。

永升生活服務執行董事兼董事會主席林中在記者會上表示，集團選擇來香港上市，主要從公司自身發展角度和需要出發，希望集團未來能對接全球新興的服務業市場。香港作為國際金融中心，能提供良好的證券化和融資平台，有助於提高集團的國際知名度，有利於吸引國際資金和投資者，進而實現未來長遠的戰略目標。他對這次招股表現有信心，至於定價就要聽取市場聲音。

今年以來，多間內地物業公司紛紛赴港上市，行業競爭日趨激烈，林中認為，集團有獨特優勢，除了業務拓展能力強、增長速度快，還有旭輝控股的支持作為基石，每年平均1500萬平方米物業管理面積。加上高效管理及有效財力，也會進一步拉動集團的盈利。

值得注意的是，集團此次所得款項淨額約6.42億港元，其中約55%用於尋求戰略性收購及投資機會。林中表示，併購是發展的必要途徑，但會謹慎考慮是否符合發展戰略，而集團更注重內生增長，不會盲目以併購手段去增加規模。

林中又指，未來會繼續尋求與第三方物業開發商的合作機會，例如政府機構、學校等，因為集團約95%業務在內地，未來市場還是以內地為主，圍繞在華東、江蘇、環渤海地區等。

文：敖璐斯