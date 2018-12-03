〈嚴凱泰病逝〉驚傳食道癌辭世 享年54歲

裕隆集團董事長嚴凱泰今 (3) 日驚傳病逝，享年 54 歲，據悉主要是因嚴凱泰罹患食道癌，雖曾好轉，但近期再度擴散使病情急轉直下。而嚴凱泰病逝消息震驚外界，儘管他有一子一女，但兒子僅 3 歲，女兒僅 13 歲，後續接班和裕隆集團經營團隊如何因應，還有待觀察。不過至截稿前，公司仍未對外正式回應。

嚴凱泰目前擔任裕隆集團董事長兼執行長，集團旗下擁有裕隆汽車 (2201-TW)、中華汽車 (2204-TW)、裕隆日產 (2227-TW)、台元紡織、華創車電和嘉裕西服等。

嚴凱泰 2 年前就傳出開刀消息，當時對外稱消化道疾病，實際上是罹患食道癌，在開刀過後，嚴凱泰就鮮少公開露面，上一次參與公開活動是在去年年底台北車展，甚至今年裕隆集團旗下的股東會也都缺席，當時就引發外界揣測其病況不樂觀，但公司仍是對外回應是腳傷。

嚴凱泰是嚴慶齡的養子，1989 年 24 歲留學後返回台灣，1990 年任裕隆汽車首席副總經理，1995 年，在林信義的支持下，實施「遷都三義，廠辦合一」，並以一款 Cefiro 百萬名車創下連續 2 年銷售冠軍，讓裕隆汽車起死回生，2007 年接任裕隆集團董事長。

近年嚴凱泰將集團重心放在自有品牌納智捷的車款開發，即便在中國銷售慘澹，仍強調不會放棄納智捷。