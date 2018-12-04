台股盤前—雙利多加持助站穩萬點 惟短期向上仍有壓

美中貿易戰利空鈍化，美股周一 4 大指數全面翻揚，其中道瓊大漲 288 點，加上年底作帳行情來臨，法人看好台股 12 月可望站穩萬點，惟須注意短線過熱、上方套牢賣壓尚待消除，將是近期觀察重點。

G20 川習會傳出好消息，美中宣布暫時停戰、暫緩關稅進一步升級，激勵華爾街買氣回籠、週一能源、科技和原物料類股領漲，美股四大指數齊揚，道瓊大漲 288 點、那指也大漲逾百點、費半上漲 2.67%，標普亦創下 8 年來 12 月的最佳開局。

不只美股強近，國際油價也受惠，美中貿易大戰暫時休兵，加上石油輸出國家組織 (OPEC) 及其盟邦準備減少原油供應、加拿大減產原油等，推升油價大漲近 4%。 紐約商品交易所西德州中級原油今天大漲 3.97%，以每桶 52.95 美元作收，倫敦北海布倫特原油也勁揚 3.75%，收在每桶 61.69 美元。

國內消息方面，裕隆集團執行長嚴凱泰昨 (3) 日下午因食道癌病逝，享年 54 歲，裕隆集團執行長由嚴凱泰夫人陳莉蓮接任，集團表示，旗下各公司已建立完善公司治理體制，集團總管理處也已建立制度化的決策與管理機制，將按既定的方向及軌道運作，集團及各公司營運不受任何影響。

此外，台苯經營權之爭再起，台苯監察人徐定睿昨日具名狀告金管會，指控有陸資假借外資名義，近期大買台苯股票，有介入董事改選之嫌，外界解讀此舉象徵公司派開出第一槍，後續戰火料將愈演愈烈。

中國大承諾，恢復對美大量採購穀物，慧洋 - KY 昨日在法說會上指出，這一波利多對於整體散裝船運市場會產生連動效應，第四季將是旺上加旺，且明年市場船噸增加有限，需求大於供給現象將日益浮現，整體後市看好。

法人指出，美中貿易戰暫時休兵，加上 12 月進入集團、投信作帳旺季，雙利多加持下，台股可望站穩萬點，不過短線過熱，且向上仍有套牢賣壓，預估指數短期將於 10140-10500 區間震盪。