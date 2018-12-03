Sigfox：公司商用物聯網服務 日本人口覆蓋率已達90%

日本京瓷集團關係企業「Kyocera Communication Systems」(簡稱：KCCS) 表示，該公司提供的商用物聯網服務「Sigfox」，在日本國內的人口覆蓋率已擴大到 90% 的範圍。

「Sigfox」是一家法國公司，創立於 2009 年。他們提供的商用物聯網服務與公司名稱相同，也叫「Sigfox」；其特色為低功耗廣域網路「Low Power Wide Area Network」(LPWAN)。因其使用的頻段無須支付昂貴的授權執照費用，使用成本低廉，且裝置的電力持久。2018 年，預計在歐洲約 45 個國家、全球共約 60 國完成布局。

Sigfox 創辦人兼 CEO Ludovic Le Moan (圖片來源：AFP)

在日本使用「Sigfox」這項 IoT 網路服務，年使用費約 100 日圓起跳，靠電池的電力就可以維持數年的運作，傳輸距離最遠可達數公里之遙。

KCCS 是 Sigfox 在日本國內唯一的營運商，於 2017 年 2 月開始運作。在提供服務的同時，也持續在日本全國建構基礎建設。

KCCS 當初的計畫是在 2019 年 3 月時達到人口覆蓋率 85%，但是隨著應用面的擴大，在 2018 年 11 月的時候，人口覆蓋率已經提前擴大到 90%。未來，計畫在 2019 年 3 月底前達到 95%，2019 年夏天時達到 97%。

在台灣，Sigfox 的營運商是家來自新加坡，同時也是 Sigfox 在新加坡的營運商優納比 (UnaBiz)。在今年的 A 輪募資，獲得了包括領投的日本電信公司 KDDI、能源企業 ENGIE，與新光保全跟投完成 1 千萬美元的 A 輪募資。

台灣的合作夥伴包含中興保全、Obike 等 50 多家廠商。2017 年 6 月，取得 NCC 核發的第一張物聯網網路營運執照，預計在 2018 年底前完成全台 95% 的人口覆蓋率。關於收費方案，依通訊量的不同，有最入門的月費新台幣 2 元，到月費新台幣 22 元的頂級方案等，可供選擇。

應用上，可用於停車場的車輛管理、冰箱的溫度管理、電表的抄表等，層面相當的廣泛。可節省人力與時間成本，更具有龐大的商機。