G20利好傳來離岸一度收復6.90 人民幣中間價下調74點

新浪財經訊 12 月 3 日，G20 利好傳來離岸一度收復 6.90，人民幣中間價報 6.9431，下調 74 點，上一交易日中間價報 6.9357，在岸人民幣上一交易日收報 6.9436。

美聯儲或將暫緩加息新興市場 2019 年或迎來復甦

上週四公佈的美聯儲會議紀要整體呈現鴿派基調，呼應美聯儲主席鮑威爾此前傳遞出的信息，即明年的加息進程可能暫緩。目前，外界普遍預期美聯儲 12 月將加息 25 個基點。

“美聯儲對美國的經濟狀況越來越缺乏信心，這可能使得市場波動性在 12 月份以及新的一年裡持續上升。”Globalt Investments 的資深投資組合經理托馬斯 · 馬丁說。道富環球投資顧問公司首席投資策略師 Michael Arone 認為，市場命運將取決於全球貿易爭端局勢和美聯儲 2019 年的加息政策。

與此同時，新興市場卻 “深得人心”。截至上週五，MSCI 新興市場指數月漲 4.06%。道富環球交易 11 月 30 日公佈的 2018 年 11 月份道富環球投資者信心指數也顯示，北美地區投資者信心指數進一步下降，從 81.6 點下降至 79.2 點，而亞洲地區指數則上升 2.6 點至 102.2 點。

“今年新興市場受到外部脆弱性的困擾，如美國利率上升、全球貿易爭端以及油價上漲等，但這一切可能很快改變。” 渣打銀行全球宏觀策略和外匯研究負責人埃里克 · 羅伯遜認為，隨著外部因素趨於穩定，新興市場有望在 2019 年復蘇。“2019 新興市場將大概率表現較好。” 瑞銀資產管理中國股票副基金經理張宇日前表示。

摩根大通：美元可能在 2019 年迎來多年下跌行情

摩根大通資產管理公司預期，美元可能在即將來臨的 2019 年中下行，且下跌行情或持續數年。

該公司認為，隨著美國經濟降溫，且美聯儲可能在 2019 年下半年暫停加息週期，美元或在明年年底開始下滑。

該公司的全球市場策略師 Gabriela Santos 指出，最終，美元的軌跡將是出現多年下跌行情。若美聯儲確實在明年下半年暫停加息，且美國經濟減速、其他國家經濟企穩甚至略有起色。則美元可能走低。

中金所趙慶明：人民幣匯率保 7 很重要

我個人主張保 7。在 2016 年年末那波人民幣貶值過程中，我非常堅定地認為會保 7。人民幣匯率即使能跌倒 6.9999，也不會破 7，因為 6.9999 與 7.0001 有本質性的區別。當前，我仍然持此看法。在軍事上，關口意義重大，守住或攻下重要關口，意義不同。守住了重要關口，意味著成功阻止了敵人的進攻，若是失守，接下來可能就會是節節敗退，而敵人則會長驅直入，甚至逼近京城，面臨滅亡危險。在匯率上，也是這樣，7.1 與 6.9 二者相差接近 3%，匯率上 1% 的下跌，與個股 10% 的下跌大體相當，如果短時間內下跌 3%，影響一定是極其巨大的。想想看一些龍頭股票兩三天內暴跌 30%，市場會慌成什麼樣子？人民幣已經成為主要的國際貨幣，在全球範圍影響比較大。