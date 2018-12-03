木與石的融合 邂逅都會的幸福城堡

【文 / 住展雜誌】

在生活中連結精神與物質，融合自然與藝術的元素，將冰冽的石材與溫潤的木質交錯共同演奏「家」的進行曲，締造出有溫度的美好日子.....

「君泰凰」為君泰建設於新北市新莊區興建的新成屋住宅大樓，其建案位置處於雙鳳路 77 巷巷內，交通方面，臨近捷運新莊線迴龍站及桃園機場捷運泰山貴和站，距離國道一號也僅十多分鐘車程。屬於丹鳳國小、丹鳳國中學區、富國路商圈，距公園綠地、四維路市場、頂好超市、輔仁大學也不遠。

其社區基地面積約兩千七百五十一坪，一、二期合計共有 A、B、C、D、E 五棟地上二十一層、地下四層的建築物，總戶數為四百九十三戶。公共設施以多元、完善、全齡化為其特色，設有接待大廳、藝文 Lounge Bar、交誼廳、音樂廳、視聽室、KTV、棋藝包廂、健身房、空中花園等。此外，還另設有瑜珈教室、廚藝教室、閱覽室等公益設施，公設比約 33%。建材方面選用 RC 結構兼具美國 Taylor 航太制震系統，此外更通過綠建築銀級認證，為一高規格的「制震」、「公園」、「捷運」、「綠建築」四合一豪宅。

連結精神與物質 融合自然與藝術

「設計」的主要目的是連結人類精神文明與所謂的物質世界；「室內設計」亦是如此，人類透過室內設計創造屬於自己空間的同時，也透過室內設計這座橋梁，連結自我精神層面與外在物質層面，進而提升最基本的生活環境、品質。

此次設計與裝潢介紹的「君泰凰」實品屋，即是透過融合自然與藝術的手法，以「現代都會木質風」為其主要風格，進而建構整個居住空間。該間房屋的室內格局為三房二廳加一書房，一走進大門迎接而來的即是空間感寬敞，視覺得以延伸的客、餐廳空間。

寬敞的客、餐廳空間，無所阻隔。

被「木」環繞的書房，自然又舒適。

客廳空間整體配色相當明亮宜人，純白乾淨的天花板與大片拋光石英磚為其主要基底，對比性極強的黑色邊條裝飾與電視牆框架帶出鮮明的個性，搭配具現代感的米色系沙發套組與柔和的灰色系絨毛地毯、大理石紋路牆面，以及些許暖色系的木質橫條紋漸層背牆，融合了自然、藝術與都會風元素，創造出具現代感的優雅人文客廳空間，而大片的落地窗，也迎來充沛的陽光與能量。

善用灰色調元素，打造現代優雅的客廳空間。

具漸層感的木質牆面，與木質工作書房相互呼應。

大片拋光地磚與潔白天花板，建構清新的空間。

「木」元素的進行曲

客廳一側的餐廳以大量的木頭元素做為該空間之主角，以不同色調的木製傢俱，包含原木色的餐桌椅、深色的奢華木製牆面、廚具陳列櫃以及延伸至客廳側的漸層木質橫條紋背牆，彷彿敲打著一首「木的進行曲」，創造出有東方雅韻的低調奢華餐廳。

多種色調的木製傢俱，打造木的進行曲。

低調奢華有質感的木質用餐環境。

值得注意的細節是：餐桌一側兩張現代感灰色絨布椅，儘管與「木」風格大相徑庭，卻完美的融入其中，也為該空間點綴了些許的都會元素。而面向客廳之餐廳牆面，也裝設了大片的平面鏡，搭配具反射效果的廚具陳列櫃，將空間感再度放大。極具設計感的懸吊小燈也展現出優雅藝術的層面。

客廳側的光線與能量，亦能傳送至餐廳。

離開了公共活動空間，主臥室延續了餐廳大量「木」元素的特色，地板亦使用了深棕色橫條紋耐磨木質地板，配載深色背牆、深褐色系統衣櫃組與梳化桌、與略帶暖色的溫煦燈光，將主臥室空間溫度提升許多，進而創造出溫馨、沉穩舒適的起居空間。

另外，主臥室為雙面採光，具備充足的陽光能量亦有絕佳的視野；圓弧長方形的天花板設計，簡單又獨特，將天花板設計為一座大型燈罩般；具反射效果的鏡牆，創造出空間的延伸感；帶有活力與光澤的淡綠色床單，也在該空間中製造些許的趣味感。

溫暖舒適、雙面採光的主臥室空間。

次臥室的風格較主臥室清新，典雅的米白色牆面、溫暖的深棕色木質耐磨地板及自然原木色的衣櫃組合，搭配純白的床單套組與極佳的大片窗戶採光，將次臥室打造為有著清新活力、舒適沉穩又現代的起居空間。特殊卻不複雜的天花板與燈光設計，也為次臥室帶來另一種獨特的感覺。

清新自然又無壓的起居空間。

「君泰凰」實品屋整體空間使用大量的「木」元素，包含具延伸感的漸層木質牆面、木製桌椅、層板、陳列櫃、衣櫃與地板等，融合具現代感的點綴傢俱如灰色絨毛地毯、絨布椅，將原屬冷冽的地磚及大理石電視牆面，創造出兼具現代都會與自然木質風格的典雅風情，讓美好的生活沉浸在有溫度的空間中，永續傳承。

設計檔案

建案名稱：君泰凰

區域：新北市新莊區

房屋類型：實品屋

坪數大小：D3-6F 48 坪

室內格局：3 房 2 廳 + 1 書房

主要建材：RC 結構兼具美國 Taylor 航太制震、和成免治馬桶、大金冷熱變頻空調室外機、精銳鋼木防暴門、Low-E 強化玻璃、中華鋁門窗、電動曬衣架、80X80 拋光石英磚、愛惠普濾水器

投資興建：君泰建設

企劃銷售：創意家行銷

接待中心：新北市新莊區雙鳳路 77 巷 1 號

洽詢電話：(02)-2901-5888

本文摘自 2018 年 11 月 5 日出刊之《住展雜誌》439 期設計與裝潢單元，同期內容除本文外，並有「選後房市大激戰！」、「大型開發案 帶旺 5 區房市」、「買房子應具備的七大觀念」等，更多內容請參閱《住展雜誌》，並尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：住展雜誌，更多資料請上住展房屋網 http://www.myhousing.com.tw 謝謝！

來源：《住展雜誌》 439 期

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