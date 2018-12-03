中美貿易戰休兵 3日東京股市漲幅一度超過300點

由於在上週六 (1 日) 的 G20 川席會上，美國同意在 90 天內暫緩實施對中國產品加徵關稅，兩國並將立即展開智慧財產權等重要議題的談判，受到世人矚目的中美貿易戰也暫時休兵。

受到這個消息的鼓舞，東京股市今 (3) 日開盤後，漲幅一度突破 300 點，盤中的日經指數也創下 1 個半月以來的佳績。日經指數在 3 日上半場結束時，上漲 1.41% 來到 22,665 點。東證指數 (TOPIX) 的表現方面，同樣也是呈現上揚趨勢。

圖片來源：AFP

個股方面，發那科 (JP-6954)、軟銀 (JP-9984)、TDK(JP-6762) 股價表現突出。

而在亞洲各主要股票市場，台北、上海、香港目前表現也都呈現上揚。

這次在阿根廷召開的 G20 高峰會議，參與會議的各會員國簽暑了聯合公報，各國同意支持國際貿易體制，也指出許多全球經濟的風險所在；同意需透過 WTO 的改革，來改善一些目前體制上所存在的問題。彼此間達成多項共識。

然而在川普強硬的貿易立場下，「對抗保護主義」等字眼並未出現在 G20。取而代之的是，如「多邊貿易體制」的「貢獻」等，比起往年更為和緩的語調。

公報也提及「希望見到全球經濟的強力成長，卻也看到各國在步調上愈來愈不一致」。若將來中美貿易戰升溫的話，恐為全球經濟帶來更多的變數。