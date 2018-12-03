[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧11月30日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 元大韓國 元大滬深300正2 富邦科技 本盟 昶和 福壽 元大台灣50正2 宏洲 群益臺灣加權反1 富邦摩台 日馳 大統新創 大統益 祥碩 嘉裕 正道 富邦發達 國巨 本盟 天仁 易華電 東華 富邦金融 智寶 銘旺科 宏亞 立益 元大MSCI台灣 美律 健和興 南染 佳和 永豐臺灣加權 奇力新 旭隼 新紡 昶和 富邦日本 華新科 元晶 立益 三洋紡 國泰日經225 嘉晶 遠雄來 聚隆 本盟 元大歐洲50 星通 統領 昶和 瑞利 元大日經225 貿聯-KY 威宏-KY 大統新創 樂士 元大韓國 康控-KY 泰昇-KY 中宇 正峰新 元大美債20正2 立積 正峰新 億泰 元大美債20反1 嘉聯益 錩泰 毛寶 國泰20年美債反1 杜康-DR 程泰 懷特 兆豐藍籌30反1 陽光能源-DR 吉茂 燁興 元大S&P日圓反1 康友-KY 氣立 威致 富邦歐洲 榮星 華豐 FH彭博高收益債 台硝 首利 FH彭博新興債 元禎 麗正 群益道瓊美國地產 永記 東訊 華頓S&P布蘭特反1 日勝化 華泰 FH富時高息低波 展宇 錸德 宏洲 亞諾法 倫飛 嘉裕 華廣 虹光 東華 三福化 威盛 立益 士紙 國碩 佳和 高興昌 銘旺科 昶和 東明-KY 統懋 三洋紡 鑫永銓 翔耀 本盟 六暉-KY 太空梭 瑞利 申豐 麗臺 樂士 銘旺科 華映 正峰新 翔耀 吉祥全 聲寶 資通 憶聲 億泰 吉祥全 科風 毛寶 華新科 力特 懷特 建碁 喬鼎 燁興 立萬利 正達 威致 聯德 晟鈦 華豐 玉晶光 聯德 首利 新至陞 同泰 麗正 時碩工業 新世紀 東訊 傳奇 誠研 華泰 迎廣 綠能 錸德 金橋 誠創 倫飛 互億 嘉威 虹光 亞弘電 聯合再生 威盛 全國電 力銘 國碩 悅城 亞太電 銘旺科 裕豐 達能 統懋 寶徠 太極 翔耀 愛山林 傳奇 太空梭 皇昌 清惠 麗臺 遠雄來 慧友 華映 夏都 百一 吉祥全 雲品 捷泰 憶聲 鳳凰 天瀚 科風 新天地 迅杰 力特 欣欣 華上 喬鼎 統領 光麗-KY 正達 客思達-KY 元晶 晟鈦 阿瘦 華冠 聯德 康師傅-DR 裕豐 同泰 同方友友-DR 寶徠 新世紀 晨訊科-DR 陽明 誠研 友佳-DR 六福 綠能 精熙-DR 康師傅-DR 誠創 匯僑 聖馬丁-DR 嘉威 一零四 神州-DR 聯合再生 欣天然 耀傑-DR 力銘 新海 同方友友-DR 亞太電 欣高 晨訊科-DR 達能 全國 友佳-DR 太極 jpp-KY 陽光能源-DR 傳奇 南六 精熙-DR 清惠 基勝-KY 中福 慧友 美吉吉-KY 雷虎 百一 波力-KY 中視 捷泰 泰昇-KY 秋雨 天瀚 政伸 新利虹 迅杰 吉源-KY 國光生 華上 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 陽明 長榮航 六福 三商壽 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 中視 秋雨 新利虹 國光生