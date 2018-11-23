對於D&G辱華事件 看看海外主流媒體如何報導

D&G 怕是要涼了。

由於 D&G 聯合創始人在社交平台在品牌官方 Instagram 帳戶上發布了明顯的種族主義言論，稱「中國是一個屎一樣的國家」，這使得各大明星和即將參與本次在上海舉辦的大秀隨即被取消，雖然該公司隨後在一份聲明中表示這兩個帳戶都被黑了，但這仍舊無法抵擋品牌和創始人深陷輿論詬病的漩渦。

持續發酵的事件也引發了各大外媒的爭相報導和評論。

路透社：中國線上平台集體抵制

根據路透社報導稱，由於此前一場被名人和社交媒體譴責為種族主義的廣告攻勢引發了越來越強烈的市場反感，中國主流電子商務網站已經撤下了杜嘉班納的產品。海口機場直營店也在微博上表示，它已將所有杜嘉班納產品從貨架上移走。

「現在的市場已大不相同，中國客戶更精明，而且他們還有更多的選擇」，總部位於倫敦的奢侈品營銷顧問 Sindy Liu 說，「在文化敏感性問題上，很多西方品牌並不真正了解中國，但大多數品牌都非常小心，他們不做這種滑稽的事情。」

只不過，這種失態的表現並不是 Dolce＆Gabbana 在中國的第一次，即便它在中國市場的影響力愈發擴大。

早在去年，該品牌就推出了一些廣告顯示了模特在北京傳統但破舊的街區與三輪車司機等當地人一起構成的拍攝畫面。社交媒體抱怨道，該活動過分關注中國生活的破舊圖像，而香港和東京的類似活動則反映了摩天大樓和霓虹燈。只不過，在事件持續發酵後，這些圖片已從該品牌官方中文微博中刪除。

（圖片來源：海報網）

路透更是直言，設計師這種有爭議的評論對奢侈品牌來說可能是毀滅性的。前車之鑑便是 Christian Dior 的設計師 John Galliano，2011 年，由於其在巴黎一家酒吧向人們展示反猶太主義行為後不久便遭受解僱。

英國金融時報：廣告宣傳活動受到種族主義指控

數據顯示，中國客戶占全球奢侈品消費的三分之一以上，並且越來越多的中國人選擇在國內市場而不是海外旅行中購買這些產品。雖然 D＆G 沒有透露其銷售部分來自中國，但去年接受英國金融時報採訪時，Gabbana 先生卻明確將中國列為其最大的市場之一。

總部位於上海並專注於消費行業的市場研究集團 CMR 董事總經理 Shaun Rein 對上述媒體表示：「往好了說，這是一場 D&G 欠考慮和愚蠢的活動。往壞了說，它將使該品牌深受打擊，甚至，直接毀了該品牌。」

他還表示，在向中國消費者測試觀看這則廣告時，他的公司收到了強烈的負面回應，很多人發出質疑，「這是一個非常古怪的廣告，為什麼他們會做出這種行為？」，看起來像是在戲謔中國人。

辱華事件進一步發酵後，天貓、京東、蘇寧易購、網易考拉、唯品會等中國電商平台均已下架所有與 D&G 相關的產品，者意味著除官網之外，其被中國主要在線銷售渠道全面封殺。奢侈品零售商寺庫（Secoo）也表示已經取消了周三晚上該品牌的上市發布活動。

彭博：種族主義影音顯示了最糟糕的時尚

彭博表示，公司的目標很重要，但公司如果沒有意識到行業和文化的轉變，就會面臨被客戶疏遠的風險。

跨境電子商務網站洋碼頭 (Yangmatou) 周三晚間表示，已經關閉了 5.8 萬種 D&G 產品，並表示「祖國比任何事情都重要」。

而在本月維密大秀上走秀的中國模特陳瑜 (Estelle Chen) 也在 Instagram 上發了一條支持取消 D&G 大秀的狀態：「中國是一個在價值觀、文化和人民上都非常富足的國家，他們不會花一分錢在一個不尊重這些的品牌上。」

值得注意的是，即便 Gabbana 在事件發酵不久後又再次發表聲明試圖「澄清」事件，但字裡行間未曾提到一句道歉之意，這進一步引發了全中國人民群情激奮和口誅筆伐。

華爾街日報：D&G 在中國被一段種族主義宣傳片所絆倒

華爾街日報更是用「杜嘉班納在中國被一段被視為種族主義的宣傳片所絆倒」的標題來形容該事件所造成的嚴重後果。

值得注意的是，在這段影音被批為種族主義歧視和 D&G 對中國市場麻木不仁的態度之後，這家義大利時裝公司數千件商品正從中國各大購物網站下架。

隨著中國人民憤怒情緒的加劇，中國共青團更是表示，杜嘉班納這是「自找麻煩」，「在華經營的外國企業也應該尊重中國，尊重中國人民」，該微博在短短 6 小時內獲得了超過 22.5 萬個贊。

上述媒體還表示，時尚界需要意識到一點，即服裝是消費者表達個人身份的一種重要方式，隨著社交媒體 (尤其是 Instagram) 的興起，有跡象表明，這種關係正受到威脅: 個人的行為、去哪裡、吃什麼和穿什麼都能反映出他們的性格，這既是對奢侈品的威脅，也是品牌重塑形象的機會。

華爾街日報因此總結道，Dolce＆Gabbana 的失誤看起來特別不合時宜（looks particularly ill-timed）。

CNBC：D&G 產品因涉嫌侮辱被召回

CNBC 原因一位分析師表示，不良宣傳將產生持久的影響，「這是 Dolce＆Gabbana 的死亡之吻」，上海市場研究集團創始人兼董事總經理 Shaun Rein 說，「預計他們將在未來 6 到 12 個月內經歷一段艱難時期。」

Rein 表示，當西方人提出創意內容但卻不了解中國消費者如何接受這些活動時，就是一個很大的錯誤。他還指出了中國愛國主義情緒正在向上激揚，「所以，如果你作為一個西方品牌，做任何看起來像是在嘲笑或嘲笑中國文化的事情，這是一個很大的禁忌」。

不僅如此，海口美蘭機場的一家免稅商店在其社交媒體帳戶上張貼了一張空架子的照片，稱它已經取消了所有 Dolce＆Gabbana 產品，並寫道：「即使我們的力量很小，我們也必須表明我們的立場。我們為成為中國人感到自豪。」

BBC：義大利中國留學生抗議 多家網購平台下架

BBC 新聞注意到，有多條上傳至社交媒體的影音顯示，有近 20 名在義大利的中國留學生當地時間周三晚間來到位於米蘭的杜嘉班納旗艦店門口抗議。

在雨中，抗議者手舉「Not Me」（不是我）字樣的標牌，在店門口靜立。此前，杜嘉班納曾發布「Not Me」字樣的圖片，聲明該品牌和設計師的 Instagram 賬號被盜。

BBC 中文通過社交媒體聯繫到活動的參與者馬蕊悅，她對 BBC 中文表示，她是一名在義大利學服裝設計的學生，「我在群里看到有人發起這次行動的消息，於是我們大約晚上六點到了杜嘉班納總店門口。」

繼風波伊始的周三下午，章子怡、陳坤、李冰冰等多名明星幾乎在第一時間宣布取消出席該品牌周三晚間在上海舉辦的時裝秀，同日晚些時候，杜嘉班納中國代言人王俊凱與迪麗熱巴的工作室分別發布聲明，宣布與該公司解約。

「我司作為中華人民共和國企業、迪麗熱巴女士作為中華人民共和國公民，對此事感到無比憤慨，」迪麗熱巴工作室在一份官方聲明中說道。

雖然杜嘉班納周三晚上再次通過 Instagram 發布一張聲明圖片，但這條使用英文發表的聲明並未讓中國網友「買賬」。

「通篇不見 sorry，可見完全不覺得自己有問題！如果不喜歡中國，就別勉強，畢竟我們也不歡迎你！」一名網友評論道。

此外，中國外交部周四（11 月 22 日）在例行記者會上就該事件表示，中國不希望此事上升為外交問題。「與其來問外交部發言人，不如去問一問中國普通民眾看他們如何看待這個問題。」