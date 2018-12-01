方星海：做好股指期貨恢復常態化交易各項準備

新浪財經訊 12月1日消息，由中國期貨業協會和深圳市人民政府共同主辦的“第十四屆中國（深圳）國際期貨大會”在深圳舉行。面向新時代、站在新起點，大會聚焦行業服務實體經濟、創新發展和社會責任踐行等熱點問題，深入展開探討與交流。

中國證監會副主席方星海出席大會並發表主題致辭。

方星海指出了期貨市場的作用，一是期貨市場有助於化解國際經濟風險，當前世界經濟面臨調整，期貨市場發揮風險管理功能，穩定了原料來源；二是期貨市場有助於深化對資源價值的認識；三是期貨市場有助於提高企業對上下遊價格的預見性，增強企業國際競爭優勢，幫助企業在國際競爭環境下優化經營決策，為企業擴大經營規模搶占市場提供了保障。

方星海表示，中國對外開放水平只會越來越大，要持續推進期貨市場的國際化建設，增加對外開放品種的供給，加快推進 20號標膠期貨的上市，做好股指期貨恢覆常態化交易的各項準備。

以下為致辭全文：

尊敬的艾學峰副市長、Brian D.Quintenz委員，女士們、先生們，大家上午好！

我很高興再次參加中國（深圳）國際期貨大會。首先請允許我代表中國證監會對本屆大會的召開表示熱烈祝賀！對來自海內外各位參會嘉賓表示誠摯歡迎！中國國際期貨大會在深圳已經連續舉辦了14屆，一屆比一屆成功。本屆大會以“服務實體促發展·開放共贏創未來”為主題，非常切合當今中國和世界經濟發展的要求。

今年是改革開放40周年，40年來，在黨中央的領導下，我國經濟建設取得舉世矚目的成就，人民生活水平顯著提高，創造了人類發展史上的奇跡。

當前，我國正在朝社會主義現代化強國的目標健步邁進。縱觀歷史，沒有一個國家可以越過發達的市場經濟階段而實現現代化。我們期貨界以實際行動紀念改革開放40周年，就要加快期貨市場發展，提高期貨行業國際競爭力，促使市場真正在我國經濟發展中起決定性作用。

近年來，期貨市場品種和制度創新有序推進，對外開放步伐加快，市場運行規範穩定，服務質量和能力得到提升，已具備在更高層次服務實體經濟和國家戰略的條件。期貨市場可以，也應該在服務實體經濟應對外部環境新挑戰，推動新一輪高水平對外開放中，發揮更加重要的作用。下面我就期貨市場在建設開放型經濟中的作用談幾點認識。

第一，期貨市場有助於化解國際經濟風險，維護國民經濟穩定運行。

當前世界經濟面臨深刻調整，貿易保護主義擡頭，這對大宗商品的供需價格、庫存、流向等都產生了一定影響。我國是大宗商品進口大國，穩定的進口價格和貨源對於國家經濟安全至關重要。期貨市場通過發揮風險管理功能，在穩定大宗商品供應，維護國家經濟穩定運行方面發揮了積極作用。

以大豆產業為例。2017年我國共進口大豆9500多萬噸，國產大豆僅1500萬噸，進口依存度很高。糧油安全關系國計民生。過去十幾年，我國期貨市場已經構建起較為完整的油脂油料品種體系，超過90%的大中型大豆加工廠參與豆粕(2718, 1.00, 0.04%)和豆油期貨市場交易，現貨套保比例平均達到70%，期貨市場已成為油脂行業的價格中心和風險管理中心。今年以來，貿易保護主義加劇，大豆進口成本明顯上升。我國大豆產業及時調整采購節奏，延長采購期限，大量轉向采購南美大豆，同時在大連豆粕和豆油期貨上進行套保，鎖定了遠期壓榨利潤。在價格波動加劇和貨源受限的不利情況下，保障了國內糧油市場的穩定供應，也為下遊飼料和養殖行業提供了穩定的原料來源，保證了肉禽蛋等副食供應安全。這是我國期貨行業今年為國家做出的一個不小的貢獻，國務院領導予以了充分肯定，值得我們大家為此感到驕傲。

原油是我國另一個高度依賴進口的大宗商品。我們不知道哪天國際原油市場會發生很不利於我國的事件，但我們無法排除這一天的到來。我們必須加快原油和成品油期貨市場建設，做大做深上海原油期貨，為這一天的到來做好充分準備。

第二，期貨市場有助於深化對資源價值的認識，提升中國企業在全球產業鏈中的地位。

促進企業更廣泛深入地參與全球分工，提升中國產業在全球價值鏈中的地位，是發展更高層次開放型經濟的目標之一。期貨市場作為國際貿易中的通用“語言”，它所形成的價格體系和規則標準，境內外市場各方都認可，在定價、談判、貿易等過程中，可以有效降低沖突，是企業融入全球貿易體系、深度參與國際分工協作的重要依托，更是相關產業國際化進程的“助推器”。

以有色金屬行業為例，經過近30年的探索和實踐，通過利用期貨市場價格，我國有色行業實現了從一個封閉落後的產業，向高度市場化、國際化產業的轉變，形成了一套成熟的、以價格為導向的經營管理模式。期貨市場價格體系已經成為有色企業跨境原料采購定價、成品銷售、企業並購、對外投資與企業管理的重要依據，在穩定產業鏈，降低企業管理成本，增強經濟效益方面效果顯著。尤其是，近年來隨著我國有色金屬期貨市場國際影響力的增強，上海價格與倫敦價格成為國際市場最重要的兩個參考價，上海價格顯著提升了中國有色金屬產業國際采購談判的議價能力，增強了國際並購和礦權買賣中價格評估的合理性，有效維護了中國企業的合理利益，在幫助有色金屬產業擴大國際化經營規模、提升國際經營效益上作用明顯。

比如，在中國鋁業收購秘魯銅礦、中國五礦收購澳大利亞第三大礦業公司OZMinerals、中國有色金屬礦業集團收購讚比亞盧安夏銅業公司等一系列並購中，我國企業正是科學運用期貨市場價格，對收購對象進行合理估值，減少談判雙方定價分歧，並利用期貨套期保值工具規避風險，才成功實現了海外收購，順利實現了資源擴張，有效提升了在全球產業鏈中的地位。

第三，期貨市場有助於提高企業對上下遊價格的預見性，增強企業國際競爭優勢。

期貨市場可以幫助企業在國際競爭環境下，優化經營決策、有效管理風險、保障經營利潤，是促進企業做大做強、提升國際競爭力的重要幫手。

以PTA(5772, -62.00, -1.06%)期貨為例。作為我國獨有的期貨品種，PTA期貨的上市提供了及時、有效的價格信號，提升了國內現貨市場的透明度和上下遊產業鏈信息的傳導效率，能知道企業快速有效地針對市場供需變化，及時調整采購和銷售策略，從而在經營決策上比國際同行更有預見性，在風險管理上更有主動性，為企業擴大經營規模，搶占市場份額提供了保障，提升了我國PTA和聚酯企業在國際競爭中的優勢地位。2006年PTA期貨上市以來，中國PTA產量占全球的比重從20%提升到2018年的50%以上。目前我國PTA期貨價格已經逐漸成為全球聚酯行業的價格風向標，行業整體盈利水平位於世界前列。2016年以來，來自韓國、新加坡、歐美等國家的相關企業相繼到鄭商所學習，期望能盡快進入我國PTA期貨市場規避風險。昨天，PTA期貨已經正式引入境外交易者，未來這個品種一定能夠更好地為全球聚酯企業服務。

各位來賓、各位朋友，不久前，習近平總書記在首屆中國國際進口博覽會上再次強調“中國開放的大門不會關閉，只會越開越大。中國推動更高水平開放的腳步不會停滯。”更開放的經濟需要更有效的價格發現和風險管理。建設一個品種工具齊備、功能發揮充分、運行安全高效的期貨市場是服務更高質量、更高層次開放型經濟的現實要求，也是期貨市場存在和發展的應有之義，我們要堅定不移地朝這個方向前進。

一是要持續推進期貨市場國際化建設。今年期貨市場對外開放成績顯著，原油和鐵礦石期貨國際化後保持穩定運行，國際投資者積極參與，昨天PTA期貨順利國際化。下一步我們將繼續深耕現有國際化品種，優化交易制度，重視國際規則研究，進一步提高規則的適用性和科學性，提升境外投資者參與度，促進原油、鐵礦石、PTA等已有國際化品種的功能發揮，要增加對外開放品種供給，積極推進20號膠期貨上市，加快黃大豆1號、2號等品種的國際化。要持續推進期貨行業對外開放，積極做好外資投資國內期貨公司的各項準備，歡迎外資期貨公司參與中國市場。

二是要持續擴展期貨市場的廣度和深度。以產業需求為導向，不斷推動品種創新，持續開展紅棗、生豬、辣椒等期貨品種的研發上市，積極推動棉花、玉米、天然橡膠等農產品期權上市。在更多品種與合約上引入做市商制度，著力解決活躍合約不連續問題。優化市場參與者結構，大力推動國企和各類實體企業參與期貨市場，持續推進符合條件的商業銀行和保險機構參與國債期貨工作，推動外資機構通過互聯互通、QFII、RQFII等參與期貨交易。做好股指期貨恢覆常態化交易的各項準備，支持CTA商品投資，協調推出更多投資於商品的公募資管產品。

三是要加強制度供給和監管協調。新的開放形勢對監管工作也提出了新的要求。下一步，中國證監會將進一步補齊制度短板，提升監管效率，確保監管能力與市場對外開放程度相適應。加快推動期貨法立法，夯實開放環境下的期貨市場法制基礎。修訂完善《期貨公司監督管理辦法》，研究出台期貨公司子公司及分支機構相關管理辦法。推動期貨公司境內外上市，增加資本實力，更好地參與國際競爭。

各位來賓、各位朋友，中國經濟正在經歷深刻的轉型變化，目前的一些困難都是暫時的，新一輪高質量強勁增長必將到來。我們期貨行業要為這新增長的到來做好準備、做出貢獻，謝謝大家。

責任編輯：張瑤