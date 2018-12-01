香港資本市場年底好熱鬧 U+A0逾10新股趕上市

新股趕尾班車，逾10隻新股排隊12月上市。其中今年五月才於上海證券交易所掛牌的內地生物醫藥企業藥明康德(02359-HK)(603259-CN)相隔半年再來港上市。其發行股數較審批時減少，是次H股招股價也較A股昨日收市價折讓逾兩成。

藥明康德聯席首席執行官兼首席財務官胡正國指出，是次集資逾10億美元在香港市場不算少，足以未來發展之用，若未來有資金需要會選擇向銀行借貸。

藥明康德發行股數削半

該股下周一起至下周四招股發行約1.16億股H股，較中證監批准的不超過2.115億股減少近五成，招股價每股64.1至71.5元，集資最多83.27億元，每手100股入場費7,222.05元，預料將於12月13日上市。

被稱為A股獨角獸的藥明康德一五年從紐交所退市後，重組架構後於今年五月改道上交所掛牌，上市後股價曾高見138.87元人民幣，較招股價21.6元人民幣升逾5.4倍；以昨日收市價79.75元人民幣計仍累升近2.7倍，換言之H股招股價較A股收市價折讓逾20至28%。

近期新股動向

同系合全藥業及藥明生物(02269-HK)已先後上市，被問到同系或旗下創投企業會否有其他上市計劃，胡正國指，今次發完H股會專注發展業務。至於被指市盈率過高，他僅稱由市場來決定。藥明生物昨收升2.26%，報65.6元。

縱然A股表現不俗，但市場卻未對藥明康德H股抱太大期望。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬稱，今年以來投資者對新經濟股份都避之則吉，包括小米集團(01810-HK)及美團點評(03690-HK)都失守招股價，顯示強者光環或名人效應不再具吸引力。況且，新股市場極度依賴市況，去年股市暢旺，新股自然出現百花齊放的情況，雖說近來大市氣氛轉好，但其成交量依然低迷，現時新股市場吸引力不大。

創夢天地傳近下限定價

多隻新股將於12月接連登場，市場消息指，內房股旭輝控股(00884-HK)及集團主席林中三兄弟旗下的物管公司永升生活服務，擬在下周起招股，早前有指其目標集資7,000萬美元。另一物管商佳兆業物業(02168-HK)市傳公開發售部分超額認購逾20倍，國際配售也獲足額認購，該公司擬於十二月六日上市。

同於12月6日上市的創夢天地(01119-HK)市傳以近下限6.6元定價。集資逾42億元的復星旅遊文化(01992-HK)及首批「新三板+H」新股匯量科技(01860-HK)分別於12月14及12日掛牌。

來源：東方日報