〈觀察〉全球NB出貨趨緩 PCB廠移轉經營焦點 志超反搶進

全球筆記型電腦 (NB) 市場近年幾近停滯，今年更由於 CPU(中央處理器) 缺貨，整體出貨恐較去年衰退；不過，就台系 NB 板供貨廠來看，過去全球 NB 板市佔前兩名的瀚宇博德 (5469-TW)、金像電 (2368-TW) ，皆淡出針對 NB 領域的布局，反而志超 (8213-TW)NB 板市占持續擴大，逆勢成長。

依研究機構統計，全球 NB 在 2017 年出貨 1.56 億台，年成長 4.3%，但今年第 3 季則因 CPU 缺貨，造成季增幅低於預期，雖然第 4 季品牌 NB 廠積極衝刺銷售以達成年度目標，但全年銷量仍恐較去年衰退。研究並指出，2018 年到 2023 年全球 NB 出貨量複合成長率僅 0.6%，趨勢不利影響下，台 PCB 廠也加快淡出 NB 板領域，積極加快佈局汽車板、網通板市場。

就瀚宇博德來看，2013 年 NB、PC 相關產品應用占營收超過一半，達 51%，但是目前已降至 40% 不到，而 PCB 主力應用別集中網通、伺服器，兩者營收占比已提升到 32%。

金像電營今年營收突破 200 億元大關，全年也可望較去年轉虧為盈；金像電包括高層數伺服器板、基地台板及網通板接單走揚，原生產 NB 板的江蘇常熟一廠，逐步將產能轉而提供中低階伺服器板及網通板，今年前 3 季產品應用別當中，資料儲存及伺服器板應用占比達 45%，其次網通板 29%，NB 板則降到約 19% 的水準。

以近 9 年金像電營收資料來看，2010、2011 年 NB 板均占金像電營收的 4 成之上，但 2012 年降至 28%，一路下滑到今年前 3 季的 19%。取而代之是伺服器板、基地台及網通營收走揚，今年前 3 季營收合計占比已達 74%。

不過，志超反而看好 NB 代工廠西進趨勢，布局四川遂寧廠產能，跨入 NB 板生產，已成功接獲至少 5 家大型代工廠客戶，產能甚至持續供不應求，同業相繼退出或減產 NB 板，志超逆勢而為，反而在 NB 板市佔率很快提升至 20% 以上。

志超去年營收比重中，LCD 光電板占 41% 比重最高，NB 板占 29%，TV 板占 10%，Light Bar 板占 6%，汽車板占 5%，工業用板占 4%，觸控板占 2%，SSD 板占 1%；今年上半年比重沒有太大改變，志超正循原有生產、供應 NB 板產業體系，並爭取切入伺服器高層數板訂單，目前正在認證中。